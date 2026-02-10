Vi söker en noggrann pensionshandläggare till Serviceförvaltningen
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Inom verksamhetsområde Lön och pension administrerar vi tjänster inom lön, pension och försäkring.
Totalt är vi cirka 70 medarbetare fördelade på tre löneenheter samt pensionsenheten. Våra kunder är stadens medarbetare, chefer och förtroendevalda.
Vi arbetar med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och service, där noggrann handläggning är avgörande, och med ett starkt engagemang från våra medarbetare utvecklar vi ständigt våra processer för att skapa en effektiv och trygg administration för hela staden.
Pensionsenheten består av fem medarbetare med gedigen kunskap och erfarenhet. Vi arbetar nära stadens pensionsstrateger på stadsledningskontoret och är en viktig del av kedjan som hanterar både historiska och framtida pensionsfrågor. En av våra kollegor går nu vidare till nya utmaningar inom staden, och vi söker därför en ersättare till denna nyckelroll.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en specialiserad och stödjande roll i en mindre grupp där samarbete, dialog, hög kvalité och lärande står i centrum. Det ena ärendet är sällan det andra likt, vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande.
Du får kollegor med bred kompetens och en kultur som präglas av tillit, omtanke och gemenskap. Vi värnar om en god arbetsmiljö där alla ska trivas, utvecklas och känna arbetsglädje.
Du arbetar i moderna lokaler i Globenområdet, i ett aktivitetsbaserat kontor med möjlighet till distansarbete två till tre dagar i veckan. Utöver flexibla arbetstider erbjuder vi också friskvårdsbidrag, subventionerad massage, sommararbetstid och möjlighet till semesterväxling. Läs mer om våra förmåner här.
En varm hälsning från din blivande chef:
Hej, jag heter Madeleine Nordström och det är jag som är din blivande chef.
För mig är det viktigt att vara en empatisk och rättvis ledare som tror på delaktighet och tillit. Jag vill skapa en trivsam arbetsmiljö där alla känner sig trygga, sedda och har möjlighet att påverka sin vardag. Mitt ledarskap präglas av öppenhet, omtanke och en genuin vilja att se medarbetare växa i sina roller. Hos mig får du frihet under ansvar och ett nära stöd när du behöver det.
Din roll
Som pensionshandläggare ansvarar du för att handlägga tjänstepensions- och avtalsförsäkringsärenden för Stockholms stads medarbetare och tidigare anställda.
I rollen ingår bland annat att:
göra utredningar och beräkningar av pensioner
hantera historiska uppgifter och genomföra kontroller
ge service och information till stadens chefer och medarbetare, både muntligt och skriftligt
ha kontakt med myndigheter och externa aktörer, som pensionsinstitut och försäkringsbolag
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegorna i gruppen, där ni stödjer och lär av varandra. Arbetet sker i nära samverkan med löneenheterna och stadens pensionsstrateger.
Vi har gemensamma APT:er och gruppmöten där alla enheter inom Lön och pension deltar. Det är viktigt för oss att skapa sammanhållning, även mellan våra olika specialistområden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
erfarenhet av handläggning av pensionsärenden (snarare än individuell rådgivning)
god förmåga att förklara komplexa frågeställningar på ett förenklat sätt
god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
aktuell erfarenhet av kundservice via mejl och telefon
erfarenhet av arbete med pensionsfrågor kopplade till kommunala kollektivavtal
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga kompetenser:
Du har ett noggrant och strukturerat arbetssätt, med god förmåga att hantera uppgifter korrekt. Du är kommunikativ och kan förklara komplexa frågor på ett enkelt och tydligt sätt. Samtidigt är du samarbetsinriktad, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till gruppens gemensamma utveckling. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar, alltid med fokus på kvalitet, service och precision i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-02-10Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Här kan du läsa mer om
serviceförvaltningen
våra förmåner
hur det är att arbeta i Stockholms stad
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 400 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Serviceförvaltningen, Lön och Pension Kontakt
Madeleine Nordström, Rekryterande chef madeleine.nordstrom@stockholm.se 08-50811909 Jobbnummer
9732921