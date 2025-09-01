Vi söker en noggrann och tekniskt intresserad medarbetare till vår kantp...
2025-09-01
VÅRT ERBJUDANDE
På Job&Talent är vi övertygade: Personalen är vår viktigaste resurs. Vårt starkaste argument. Vi fortsätter att växa och söker nu personal inom området Industri & verkstad. Är du en person som trivs i en händelserik arbetsmiljö, där ditt arbete gör skillnad? Då kan vi ha jobbet för dig. Vi erbjuder goda karriärmöjligheter i miljö med spännande utmaningar och en arbetsplats som erbjuder varierade arbetsuppgifter. Framgång skapas av våra innovativa och duktiga medarbetare där deras nyfikenhet och professionella kompetenser skapar mervärde för våra kunder.
ARBETSBESKRIVNING
Ett tillverkande företag i Markaryd med modern maskinpark och lång erfarenhet inom plåtbearbetning söker nu en ny medarbetare till kantpressavdelningen. Du kommer att arbeta med kantpressning i en tekniskt avancerad och ren produktionsmiljö. Arbetet sker på dagtid och omfattar både manuella kantpressar samt en automatiserad bockcell där viss programmering ingår.
Du kommer vara en viktig del i produktionen, med ansvar för att bearbeta plåt enligt ritningar och säkerställa att slutprodukten håller hög kvalitet.
Arbetsuppgifter:
Kantpressning enligt ritning
Grundläggande programmering av kantpress och bockcell
Kvalitetskontroll av detaljer
Materialhantering med ledstaplare
Bidra till ordning och reda i produktionen
DINA KVALIFIKATIONER
Erfarenhet av kantpressning eller liknande arbete inom industri/tillverkning
God förståelse för ritningsläsning
Förmåga att räkna på vinklar och mått
Truckkort (B) och vana vid att köra ledstaplare
Grundläggande teknisk förståelse
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av maskinprogrammering, särskilt inom kantpress eller bockcell
Erfarenhet av arbete i moderna tillverkningsmiljöer
Erfarenhet av arbete med kvalitetskontroll eller mätteknik
DIN PROFIL
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och noggrann. Du har en strukturerad arbetsstil och trivs med att ta ansvar för att arbetet utförs rätt från början. Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har en positiv inställning till ordning, säkerhet och ständiga förbättringar.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Alexandra Eriksson alexandra.eriksson@jobandtalent.com 073-6789490 Jobbnummer
9485871