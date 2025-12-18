Vi söker en noggrann och teknikintresserad montör!
2025-12-18
Vill du arbeta med montering i en modern och trivsam arbetsmiljö? Vi söker en montör på heltid till vår kund i Malmö!
Vår kund är en ledande tillverkare av innovativa och miljövänliga disklösningar för storkök och livsmedelsindustrin. Vi söker nu efter en montör på heltid, i rollen kommer du börjar med förmontering av mindre komponenter utifrån sprängskisser. När du har blivit varm i kläderna finns möjlighet att gå vidare till mer avancerad montering av maskiner. Om du har en bakgrund inom el kan du även få arbeta i vårt labb och eventuellt med slutmontering.
Vår kund erbjuder ljusa och fina lokaler utan buller, en restaurang med subventionerad lunch, egna kockar och ett eget gym. Hos vår kund får du arbeta hos en trevlig och omtänksam arbetsgivare som värdesätter mjuka värden och trivsel på arbetsplatsen.
Arbetstiden är måndag till fredag 07-15.30.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund i Malmö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Stort teknikintresse och noggrannhet
• Truckkort A+B (framför allt för ståstaplare)
• Det är meriterande om erfarenhet av montering, ritningsläsning eller innehar elkunskap
Som person är du ödmjuk och har en samarbetsvillig attityd, du tycker om att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Låter detta som något för dig? Tveka då inte utan sök tjänsten redan idag, vi arbetar löpnande med urval och intervjuer och tjänsten tillsätts så fort vi hittar rätt kandidat men målbilden är i mitten/slutet av januari. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Charlotte Säfström malmo.lager.produktion@studentconsulting.com
