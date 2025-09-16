Vi söker en noggrann och driven plockare i Landskrona!
2025-09-16
Dina arbetsuppgifter
Är du en flexibel lagspelare med ett öga för detaljer? Vill du arbeta i en modern och internationell logistikmiljö där tempot är högt och arbetsmiljön god? Då kan du vara den vi söker!Om tjänsten
Som plockare kommer du att arbeta med att:
• Plocka och packa varor enligt plocksedlar eller med handscanner
• Kontrollera och säkerställa att rätt produkter skickas till kund
• Arbeta med truck vid behov (B3)
• Bidra till ordning och reda på lagret
• Arbeta i ett team men även kunna ta eget ansvar
Placering: Landskrona
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelseProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av lagerarbete (plock/pack)
• Är noggrann, effektiv och har hög arbetsmoral
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är flexibel med arbetstider
• Har truckkort A+B
• Talar och förstår svenska eller engelska
Vi erbjuder:
• Ett långsiktigt uppdrag hos en av världens ledande logistikaktörer
• Möjlighet till anställning direkt hos kund efter inhyrningsperiod
• Bra arbetsmiljö och härliga kollegor
• Löpande introduktion
• Lön enligt kollektivavtal
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
