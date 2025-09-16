Vi söker en noggrann och driven plockare i Landskrona!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Landskrona
2025-09-16


Visa alla lagerjobb i Landskrona, Svalöv, Kävlinge, Helsingborg, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Landskrona, Helsingborg, Lund, Malmö, Hässleholm eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-16

Dina arbetsuppgifter
Är du en flexibel lagspelare med ett öga för detaljer? Vill du arbeta i en modern och internationell logistikmiljö där tempot är högt och arbetsmiljön god? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten
Som plockare kommer du att arbeta med att:
• Plocka och packa varor enligt plocksedlar eller med handscanner
• Kontrollera och säkerställa att rätt produkter skickas till kund
• Arbeta med truck vid behov (B3)
• Bidra till ordning och reda på lagret
• Arbeta i ett team men även kunna ta eget ansvar

Placering: Landskrona
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse

Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av lagerarbete (plock/pack)
• Är noggrann, effektiv och har hög arbetsmoral
• Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
• Är flexibel med arbetstider
• Har truckkort A+B
• Talar och förstår svenska eller engelska

Vi erbjuder:
• Ett långsiktigt uppdrag hos en av världens ledande logistikaktörer
• Möjlighet till anställning direkt hos kund efter inhyrningsperiod
• Bra arbetsmiljö och härliga kollegor
• Löpande introduktion
• Lön enligt kollektivavtal

Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4774".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Kontakt
Sabina Hamzic
sabina.hamzic@posti.com

Jobbnummer
9511486

Prenumerera på jobb från Posti Logistics Staffing AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Posti Logistics Staffing AB: