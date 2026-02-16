Vi söker en noggrann och ansvarstagande golvläggare
2026-02-16
Vi söker en noggrann och ansvarstagande golvläggare till Olivab Måleri AB.
I rollen arbetar du med golvläggning under och efter byggprocessen och bidrar till ett professionellt och hållbart slutresultat.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Underarbete såsom rivning, spackling, avjämning och förberedelse av underlag
Läggning av olika typer av golv, t.ex. parkett, laminat, vinyl och klinker
Montering av socklar och lister
Justering, kapning och anpassning av material
Säkerställa god finish, rätt materialval och ordning på arbetsplatsen
Följa gällande säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö

Publiceringsdatum
2026-02-16

Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven, noggrann och trivs med praktiskt arbete. Du är självgående, ansvarstagande och har god arbetsmoral.
Erfarenhet av golvläggning är meriterande men inget krav
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelskaDina personliga egenskaper
Noggrann
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Positiv inställning
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Trygg och stabil arbetsplats
Goda utvecklingsmöjligheter
Tydliga rutiner och bra arbetsklimat
Lön och villkor enligt kollektivavtal eller överenskommelseSå ansöker du
Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: olivabmaleri@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olivab Måleri AB
(org.nr 559525-8202) Jobbnummer
9744177