Vi söker en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare
Junglia AB / Städarjobb / Söderköping
2025-10-15
Tycker du om att skapa ordning och trivsel omkring dig? Vi söker nu en lokalvårdare till en av våra kunder. Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av kundföretaget, medan Junglia ansvarar för urvals- och rekryteringsprocessen.
Som lokalvårdare kommer du att arbeta med rengöring och skötsel av lokaler som kontor, gemensamma utrymmen och hygienutrymmen. Arbetet innebär att du bidrar till en ren, trygg och välkomnande miljö för både personal och besökare. Du trivs med att arbeta självständigt, har öga för detaljer och tar stolthet i att göra ett noggrant arbete.
Startlön: 28 000 kr/mån
Du erbjuds en stabil anställning direkt hos arbetsgivaren, med trygga villkor och möjlighet att utvecklas inom yrket. Arbetsplatsen erbjuder en trivsam miljö, hjälpsamma kollegor och tydliga rutiner som gör arbetet smidigt och effektivt.
Vi söker dig som är noggrann, punktlig och har en positiv inställning till service. Erfarenhet av lokalvård eller städning är meriterande, men det viktigaste är att du har arbetsvilja, ansvarskänsla och en vilja att göra ett bra jobb varje dag.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i dina uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
