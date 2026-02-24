Vi söker en Montör till elektronikavdelningen på Botek Systems AB!
Nr.1 Personalpartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ulricehamn Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ulricehamn
2026-02-24
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Är du en självgående och driven person som trivs med att ta ansvar för ditt eget arbete? Vill du arbeta i en roll där noggrannhet och eget initiativtagande spelar stor roll? Då kan du vara den vi söker!
Botek Systems AB levererar lösningar som stöttar avfallsbranschen in i en hållbar framtid.
1978 monterade Boteks grundare Bo Stålhandske första vågen på en lastbil och bolaget har sedan dess utvecklats inom mobila vågsystem. Idag sysselsätter Botek ca 40 personer med avdelningar för systemutveckling och utveckling av elektronikkomponenter samt elektronikproduktion. Vi har Montörer, Servicetekniker samt Supporttekniker och lokaler i Ulricehamn och Stockholm. Vågarna är monterade på fordon i Norden, Europa, Nordamerika och Australien. Läs mer på www.botek.sePubliceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Botek Systems AB söker nu en ansvarstagande, effektiv och detaljfokuserad Montör till deras elektronikavdelning. I denna roll står teknik och kvalitet i fokus. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
• Montering av pekskärmar, datorer, våginstrument och andra elektriska komponenter.
• Kontroll och säkerställande av teknisk kvalitet i det som monteras.
• Planering av inköp och dialog med inköpsansvarig för att säkerställa att monteringsarbetet fungerar smidigt.
• Planering och uppföljning av leveranstider för olika komponenter.
Arbetstid: Dagtid med start omgående.
Omfattning: Tjänsten är en hyrrekrytering med goda chanser att få en tillsvidareanställning hos kund.
Placeringsort: Ulricehamn.
Bakgrund och personliga egenskaper
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en person som gillar att ta ansvar, är nyfiken på teknik och är lättlärd. Du behöver inte kunna allt från början, det viktigaste är att du har rätt inställning och tycker det är roligt att lära dig nya saker. Vi ser gärna att du:Kvalifikationer
• Är nyfiken på teknik och tycker om att arbeta med händerna.
• Trivs i en miljö där man hjälps åt och är ansvarstagande.
• Har körkort och tillgång till bil.
Meriterande:
• Har tidigare erfarenhet av teknisk montering.
• Har erfarenhet av arbete efter el-schema.
• Är vad vid att planera inköp och hålla koll på leveranstider.
Det är viktigt för oss att hitta rätt person till denna roll, därför ser vi gärna att du söker även om du inte känner igen dig på alla punkter!Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Frida Götesson via mail frida@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Frida Götesson frida@firstpersonal.se Jobbnummer
9761593