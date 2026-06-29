Vi söker en Montessoripedagog till en förskola i Sundbyberg!
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2026-06-29
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Montessoriutbildad pedagog sökes till förskola i Sundbyberg
Är du en engagerad Montessoriutbildad pedagog som brinner för barns utveckling, nyfikenhet och lärande? Vill du arbeta i en inspirerande förskolemiljö där du får möjlighet att bidra med dina idéer och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en Montessoriutbildad pedagog till en trivsam förskola i Sundbyberg. Förskolan erbjuder en trygg, stimulerande och utvecklande miljö där barnens nyfikenhet, självständighet och lust att lära står i fokus. Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker en Montessoriutbildad pedagog på heltid med start enligt överenskommelse.
I rollen arbetar du tillsammans med övriga pedagoger för att planera, genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten. Du bidrar till att skapa en trygg, kreativ och inkluderande miljö där barnen får möjlighet att utforska, utvecklas och växa i sin egen takt.
Vi söker dig som:
Är Montessoriutbildad pedagog.
Har ett stort intresse för barns lärande och utveckling.
Har god förmåga att kommunicera med både kollegor och vårdnadshavare.
Har god kunskap om förskolans läroplan och pedagogisk dokumentation.
Behärskar svenska väl i tal och skrift.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
En arbetsplats där samarbete, delaktighet och arbetsglädje värdesätts.
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Så söker du jobbet
Skicka in din ansökan via länken i annonsen eller ansök direkt på vår hemsida. Bifoga CV samt personligt brev och intyg från relevanta utbildningar eller tidigare arbetsgivare. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
För att arbeta inom skola krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret – beställ det redan idag via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vid frågor, kontakta Tilda Olin på 072-536 38 89.Om företaget
Precator Pedagogerna är specialister på kompetensförsörjning till förskolor och skolor. Vi hyr ut engagerade och kompetenta vikarier samt hjälper förskolor och skolor med rekrytering av kvalificerad personal. Våra uppdragsgivare finns i hela Sverige men främst i Stockholm och Uppsala.
Vi tänker långsiktigt i alla våra relationer, både i kontakten med våra konsulter och kunder. Som konsult får du möjlighet att prova olika arbetsplatser och hitta din drömarbetsplats. Samtidigt får våra kunder chansen att lära känna framtida medarbetare. Ett win-win koncept för alla parter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Precator Pedagogerna AB
(org.nr 556784-8980)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Precator Pedagogerna Kontakt
Rekryteringsansvarig
Tilda Olin Svensson tilda.olin@precator.se +46725363889 Jobbnummer
9982471