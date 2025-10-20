Vi söker en miljöskyddshandläggare
2025-10-20
Vill du arbeta med viktiga miljöfrågor? Vill du få möjlighet att växa och utvecklas inom ett av samhällets viktigaste arbetsfält? Då ska du söka den här tjänsten, och bli en del av en engagerad och kunnig arbetsgrupp på Länsstyrelsen Kronoberg!
Du kommer arbeta på miljöskyddsenheten som består av 14 medarbetare som tillsammans arbetar för en mer hållbar framtid.
På enheten arbetar vi huvudsakligen med tillsyn över miljöfarliga verksamheter och med länets förorenade områden. Vi har en bra stämning på enheten med högt i tak, där alla jobbar tillsammans för att skydda miljön och människors hälsa.
Miljöskyddsenheten är en av de fyra enheter som utgör miljöavdelningen.Dina arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak arbeta med:
- Tillsyn över miljöfarliga verksamheter
- Tillsynsvägledning för kommunala miljöinspektörer när det gäller miljöfarliga verksamheter
- Samråd och yttranden inom tillståndsprocesser för miljöfarlig verksamhet
Arbetsuppgifterna är självständiga, omväxlande och utvecklande. Du har ett stort ansvar med många externa och interna kontakter, vilket innebär att du ofta kommer i kontakt med olika typer av aktörer, som exempelvis verksamhetsutövare, intresseorganisationer, andra statliga myndigheter, domstolar, företag i olika branscher, konsulter, entreprenörer och enskilda.
De branscher vi just nu behöver förstärkning inom är lantbruk, stora avloppsreningsverk samt vind- och solkraft. Beroende på din kompetens och ditt intresse kan arbete inom andra branscher bli aktuellt. Kvalifikationer
Du har:
- Examen från en minst treårig miljöinriktad högskoleutbildning
- Goda kunskaper i Microsoft Word och Excel
- God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska
- Kunskap om gällande lagstiftning och vägledningar (miljöbalken, Naturvårdsverkets för området relevanta vägledningar)
- Erfarenhet från tillsyn av miljöfarlig verksamhet
- Erfarenhet av att skriva myndighetsbeslut och yttranden inom området
- Erfarenhet av prövning av miljöfarlig verksamhet
- B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av miljötillsyn på lantbruksverksamheter eller på stora avloppsreningsverk. Det är även bra om du har arbetat med vindkraft- eller solkraftanläggningar.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill utvecklas med din yrkesroll, är flexibel och bra på att planera och driva arbetet under eget ansvar. Att samarbeta och tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål är en självklarhet för dig. Du gillar att analysera och lösa problem.
Du tar gärna initiativ och tycker att det är lätt att skapa goda interna och externa kontakter. Du har förmågan att möta aktörer med lyhördhet och på ett respektfullt sätt samtidigt som du förmedlar myndighetens beslut.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.Om företaget
Länsstyrelsen Kronoberg är en statlig myndighet som arbetar med att genomföra riksdagens och regeringens beslut samt att driva utvecklingen i länet. Med cirka 220 engagerade medarbetare med olika expertkompetenser strävar vi efter ett hållbart Kronoberg. Vårt kontor ligger centralt i Växjö, och vi värdesätter en arbetsplats präglad av tillit, öppenhet, ansvar och respekt.
Vi vill att alla ska känna sig välkomna och värdefulla hos oss. Utöver meningsfulla arbetsuppgifter erbjuder vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid, med möjlighet till distansarbete. Vi ser mångfald som en styrka och uppskattar kunskaper i minoritetsspråk.
Vid tillsvidareanställning tillämpar vi sex månaders provanställning, och du blir även krigsplacerad på Länsstyrelsen Kronoberg. Vissa tjänster är säkerhetsklassade, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning krävs före tillsättning.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön med individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Länsstyrelsen Kronoberg Kontakt
