Vi söker en mekaniker till vårt underhållsteam!
Vi söker en engagerad Mekaniker till vårt underhållsteam
• Gör skillnad i vår produktion!
Är du en problemlösare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Vill du vara med och säkerställa att vår produktion fungerar optimalt? Då kan denna roll vara något för dig!
Som Mekaniker på Sofidel Sweden blir du en viktig del av vårt underhållsteam med fokus på att bibehålla en hög teknisk status och maximera driftstillgängligheten i produktionen. Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta för att säkerställa att vår verksamhet kan hålla hög kvalitet och effektivitet genom ett proaktivt och snabbt agerande vid eventuella driftstopp.
Vad erbjuder vi dig?
Spännande arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta med ett varierat och utmanande arbete som innefattar både felavhjälpning, förbättringsarbeten och förebyggande underhåll.
Stöd och utveckling: Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, samtidigt som vi erbjuder en stabil och trygg arbetsplats med goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Ett samarbetsorienterat team: Du blir en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete och öppen kommunikation är nyckeln till vår framgång.
En trivsam arbetsmiljö: Vi tror på balans i arbetet och ger dig möjlighet att jobba i en positiv och utvecklande miljö där din insats gör skillnad.
Vad vi önskar oss av dig som person:
Vi söker dig som har en stark vilja att bidra till verksamhetens framgång och som känner ett stort ansvar för ditt arbete. Du ska kunna arbeta självständigt, men också vara en lagspelare som uppskattar samarbete och kommunikation. Eftersom prioriteringar kan ändras snabbt, behöver du vara flexibel och kunna hantera förändringar med ett positivt sinne.
Dina erfarenheter och kunskaper:
För att trivas i denna roll ser vi gärna att du har erfarenhet och kunskaper inom följande områden:
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Maskinbearbetning och svetsning (mig, tig, bågsvetsning)
Det är meriterande om du också har erfarenhet av:
Hydraulik och pneumatik
Lagermontage
Arbetstid och tjänstgöring:
Denna roll är en kollektiv tillsvidareanställning på heltid, och arbetstiden följer ett rullande femveckorsschema där du arbetar i snitt 38 timmar per vecka:
V.1: 07:00-16:00
V.2: 07:00-16:00
V.3: 07:00-16:00
V.4: 07:00-16:00
V.5: 14:00-22:00 (måndag-torsdag, fredag ledigt)
V.5: Jour mån-tors 22:00 - 06:00 fre 16:00 - mån 06:00
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig! Ansökan med CV och personligt brev redan idag till ansoekan.sweden@sofidel.com
. Urvalsprocessen kommer att ske fortlöpande vilket innebär att rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Sista ansökningsdatumet är den 30.e April 2026. Så ansöker du
