Vi söker en Mekaniker till Brunna
Fresenius Kabi AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Upplands-Bro Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Upplands-Bro
2025-10-06
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Är du intresserad av mekanik och vill arbeta för ett världsledande företag som tillverkar produkter som räddar liv? Då har du nu möjlighet att arbeta med underhåll med placering i fabrik Brunna
Underhållsavdelningen ansvarar för underhåll och teknisk support av såväl produktion som process, fastighet och mediasystem. Detta sker enligt gällande krav från myndigheter och kunder. Gruppen består idag av tre mekaniker, el-ingenjör, elsäkerhetsansvarig, underhållsingenjör och en arkiv/förrådsansvarig, alla med stor erfarenhet och kunskap.
Arbetsuppgifter
Som mekaniker kommer du att utföra underhåll, felsökning och reparation av maskiner och utrustning. Du kommer att planlägga och utföra underhåll, felsökning, reparation och återrapportering av tillverkningsmaskiner och utrustning.
Ytterligare arbetsuppgifter kommer vara att utföra modifierings- och förbättringsarbeten på maskiner och utrustningar enligt GMP. Du kan även komma att ingå i mindre till större projekt där du är med en viss tid.
Verksamhetens överordnade prioritet på miljö, hälsa och säkerhet kommer även innebära aktivt deltagande i risk-och miljöanalyser samt initiera och utföra åtgärder som bidrar till förbättrad miljö, ekonomi och effektivitet.
Om dig
Vi söker dig som har någon form av teknisk utbildning på minst gymnasienivå. Du har dokumenterad erfarenhet från tekniskt arbete samt från service- och underhållsarbete. Körkort klass B är ett krav då det ingår beredskap i tjänsten. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
Meriterande erfarenhet/kunskap gällande; GMP, SAP, Pneumatik, Hydraulik, Svarv, Fräs och Svets.
Vi söker dig som gillar högt tempo och variation samt är noggrann, pålitlig och kommunikativ. Du är teknisk intresserad och nyfiken på hur maskiner och utrustning fungerar och vill lära dig nya saker. Har du arbetat inom läkemedels- eller processindustrin är det meriterande. Arbetet kräver god samarbetsförmåga då mycket av arbetet sker i nära samarbete med verksamhetens andra avdelningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du lätt för att samarbeta i team likväl som att arbeta självständigt. Eget ansvarstagande genomsyrar alltid ditt arbete. Gillar du att göra ett bra jobb och pröva på nya saker, är du flexibel och driven med stor initiativförmåga? Då finns det möjligheter till att utvecklas och vara delaktig i projekt. Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse. Tillträde omgående. Arbetstiden är förlagt till dagtid med beredskap. Företaget tillhandahåller en beredskapsbil.
Vi erbjuder dig en ansvarsfull och självständig roll i ett globalt företag där du har ett spännande och utvecklande arbete med att vara med att bygga upp och påverka en verksamhet för att göra den effektiv och långsiktig. Ett aktivt arbete med varierande arbetsuppgifter.Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johnny Lundholm via telefon, 08-58178110.
För facklig kontaktperson kan du mejla till if.metall.brunna@fresenius-kabi.com
.
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058), http://www.fresenius-kabi.se Arbetsplats
Fresenius Kabi Kontakt
Erika Lantz-Paulsen erika.lantz-paulsen@fresenius-kabi.com +46 18644759 Jobbnummer
9541406