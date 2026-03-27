Vi söker en medicinsk fotvårdsterapeut i sommar och extra

2026-03-27


Sabbatsbergs fot- och ryggcentrum söker en Medicinsk fotvårdsterapeut på deltid
I sommar behöver vi ersättare under semestern och därefter minst två dagar i veckan.
Sabbatsbergs fot- och ryggcentrum är en privat och landstingsansluten mottagning belägen centralt i Vasastan, precis intill Sabbatsbergs sjukhus. Vi är tre leg. sjukgymnaster, tre dipl. medicinska fotvårdsterapeuter och en receptionist.
Vi utökar nu vår fotvårdsverksamhet och söker därför en medicinsk fotvårdsterapeut med en utbildning som är godkänd i Sverige. Vi lägger stor vikt vid ansvarskänsla och empatiskt professionellt bemötande.
Vi tar emot patienter i alla möjliga åldrar och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna och bemötta med tålamod och hjälpsamhet.
Företaget har kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: receptionen@ryggcentrum.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan fotvårdsterapeut".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sabbatsbergs Rygg & Nacksjukgymnastik, Rehabilit (org.nr 556510-9369)
Dalagatan 9 B NB (visa karta)
113 61  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sabbatsbergs Rygg & Nacksjukgymnastik Rehabilite

Jobbnummer
9823266

