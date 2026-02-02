Vi söker en medarbetare till vår tvättstuga som ansvar för intern service

Anne Blom Städ & Service AB / Maskinoperatörsjobb / Stockholm
2026-02-02


Är du en ansvarsfull person som gillar att jobba? Då är du rätt person för oss på Anne Blom.
"Medarbetare till tvättstuga & intern service - heltid
Vi söker en medarbetare till vår tvättstuga som ansvarar för intern service och materialflöde till våra fältarbetare.
Arbetet innebär att:
Sköta tvättstugan och industriella maskiner
Tvätta, torka, vika och sortera stora mängder trasor
Organisera material i lager och på hyllor
Säkerställa att arbetsmaterial finns klart inför varje arbetsdag

Arbetet är praktiskt, fysiskt och strukturerat, i en större tvättstuga med högt flöde av material.
Arbetsplats:
Vårt kontor och tvättstuga på Västberga allé, Stockholm.
Anställning
Heltid, 8 timmar/dag
Arbetstid: 08:00-16:30
Rast: 30 min
Lön: 27 968 kr/månad

VIKTIGT:
Sökande som har rätt till nystartsjobb via Arbetsförmedlingen kommer att prioriteras.
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann och trivs med tydliga rutiner och praktiskt arbete."



Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobb@anneblom.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Anne Blom Städ & Service AB (org.nr 556793-4442), http://www.anneblom.se
Västberga Allé 36A 1TR (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Kontakt
Personalansvarig
Danijela Urosevic
jobb@anneblom.se

Jobbnummer
9718733

