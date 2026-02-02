Vi söker en medarbetare till vår tvättstuga som ansvar för intern service
2026-02-02
Är du en ansvarsfull person som gillar att jobba? Då är du rätt person för oss på Anne Blom.
"Medarbetare till tvättstuga & intern service - heltid
Vi söker en medarbetare till vår tvättstuga som ansvarar för intern service och materialflöde till våra fältarbetare.
Arbetet innebär att:
Sköta tvättstugan och industriella maskiner
Tvätta, torka, vika och sortera stora mängder trasor
Organisera material i lager och på hyllor
Säkerställa att arbetsmaterial finns klart inför varje arbetsdag
Arbetet är praktiskt, fysiskt och strukturerat, i en större tvättstuga med högt flöde av material.
Arbetsplats:
Vårt kontor och tvättstuga på Västberga allé, Stockholm.
Anställning
Heltid, 8 timmar/dag
Arbetstid: 08:00-16:30
Rast: 30 min
Lön: 27 968 kr/månad
VIKTIGT:
Sökande som har rätt till nystartsjobb via Arbetsförmedlingen kommer att prioriteras.
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann och trivs med tydliga rutiner och praktiskt arbete."
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobb@anneblom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anne Blom Städ & Service AB
(org.nr 556793-4442), http://www.anneblom.se
Västberga Allé 36A 1TR (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Kontakt
Personalansvarig
Danijela Urosevic jobb@anneblom.se Jobbnummer
9718733