Vi söker en medarbetare till svarvavdelningen
2026-02-04
Vi söker ännu en medarbetare till svarvavdelningen
Larssons Träindustri i Tranemo AB är ett svenskt träförädlingsföretag med rötter i hantverk och blicken mot framtiden. Vi är 30-tal personer som arbetar med tillverkning av kvalitetsprodukter i trä - både för industriella serier och kundanpassade lösningar. Under ny ledning genomgår företaget en omfattande modernisering med fokus på teknik, kvalitet och hållbarhet. Vi investerar i både människor och maskiner - och söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens träindustri.
Svarvare med känsla för trä?
Är du vår nya svarvare med precision i händerna och ett intresse för trä som material? Då kan du vara den vi söker. Hos oss blir du en viktig del av vår produktion - där tradition möter ny teknik.Om tjänsten
Du kommer att arbeta med svarvning av träprodukter i våra Hempel- och Locatelli-maskiner. Arbetet sker i team men är till stora delar självständigt. Målet är att du efter en upplärningperiod ansvarar för maskininställning, körning, verktygsslipning och egenkontroll. Du förväntas ta eget ansvar för kvalitet och maskinens funktion.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av svarvning eller bearbetning, gärna i trä är meriterande men viktigast är rätt inställning
• Förmåga att arbeta självständigt och efter upplärning ställa in maskiner
• Vill jobba med verktygsslipning och enkelt maskinunderhåll
• Noggrannhet, ansvarskänsla och ett öga för kvalitet
Vi erbjuder dig:
• En arbetsplats med lång tradition inom träbearbetning
• Möjlighet att påverka och bidra i ett modernt förändringsarbete
• Goda arbetsvillkor och erfarna kollegorSå ansöker du
Skicka ditt CV till info@larssonstra.se
så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Barbro Sjögren på 0325-472 55 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: barbro.sjogren@larssonstra.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare till produktionen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Larssons Träindustri i Tranemo AB
(org.nr 556276-2293)
Tåstarpsgatan 34 (visa karta
)
514 31 TRANEMO Kontakt
Barbro Sjögren Info@larssonstra.se Jobbnummer
9721762