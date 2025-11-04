Vi söker en medarbetare till Specialen!
2025-11-04
Småländska Städ i Växjö är ett städföretag som arbetar över hela Kronobergs län. Vi erbjuder en stabil och trygg arbetsplats att trivas på.
Till tjänsten på specialavdelningen ställs stora krav på servicekänsla och flexibilitet. Du ska ha erfarenhet av fönsterputs, golvvård och lokalvård i allmänhet. SRY-utbildning är meriterande. Som person är du driven, social, serviceinriktad och har fokus på att skapa en god kundrelation. Du trivs verkligen med att ta ansvar för ditt jobb!
Då arbetsuppgifterna innehåller många direkta kundkontakter kräver tjänsten att du har goda kunskaper i svenska.
Körkort är ett absolut krav.
Hos oss jobbar du självständigt med frihet under ansvar, vilket innebär att du får möjlighet, och måste, planera ditt arbete utefter de kunder du ansvarar för.
Tjänsten omfattar 100 %, måndag till fredag. Provanställning tillämpas, fast månadslön, och vi har givetvis kollektivavtal. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: jobb.vaxjo@smalandskastad.se Arbetsgivarens referens
