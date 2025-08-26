Vi söker en medarbetare till lager och montering

Ricana Concept AB / Lagerjobb / Gnosjö
2025-08-26


Vill du bli en del av vårt gäng i Hillerstorp? Hos oss får du ett varierat arbete där du både jobbar på lager och i montering - två viktiga delar i att vår inredning når ut till butiker i hela Norden.
På lagret plockar, packar och förbereder du leveranser. I monteringen sätter du ihop detaljer till färdiga produkter innan de skickas vidare. Det är ett omväxlande jobb där noggrannhet och ordning är lika viktigt som samarbete och engagemang.
Vi tror att du är händig, gillar att lösa problem och trivs i en miljö där det händer mycket. Erfarenhet från lager- eller monteringsarbete samt truckvana är meriterande, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
Låter det intressant? Skicka din ansökan till bengt.nystrom@ricana.se så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Ricana är en komplett leverantör av butiksinredning med egen tillverkning. Vi är cirka 30 medarbetare i Hillerstorp och ingår i HestraGruppen som omsätter cirka 500 MSEK. Läs mer på www.ricana.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: bengt.nystrom@ricana.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ricana Concept AB (org.nr 556270-3024)
Ringv (visa karta)
335 73  HILLERSTORP

Jobbnummer
9477321

