Vi söker en medarbetare till flyttar och körningar med C-körkort.
2026-01-15
Vi söker en flexibel medarbetare som trivs med variation och fysiskt arbetePubliceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta vid behov, ofta med kort varsel, och som på sikt kan erbjudas provanställning. Hos oss får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat bestå av:
Tömning av containrar och trailers
Hjälp vid flyttar
Körning med både lätta och tunga lastbilar
Vem är du?
Du är en positiv person som ser lösningar snarare än problem. Du tar ansvar för ditt arbete, planerar din dag och trivs med att samarbeta med andra. Du är flexibel, gillar variation och har inga problem med att arbeta fysiskt.
Trivs du med att hugga i där det behövs och att lösa uppgifter tillsammans med kollegor? Då kan du vara helt rätt för oss.
Vi ser gärna att du har:
Körkort C krav (CE är meriterande)
Truckkort
Ett serviceinriktat förhållningssätt
God fysik och en positiv inställning
Förmåga att arbeta flexibla arbetstider
Ordningssinne, punktlighet och flexibilitet
Hög arbetsmoral, engagemang och noggrannhet
Inställningen att inget jobb är för litet eller för stort
Vi erbjuder:
Ett varierat arbete med många olika typer av uppdrag
Möjlighet till utveckling och provanställning
Ett arbetsklimat där laganda, hjälpsamhet och problemlösning står i fokus
Om Nordlog Skandinavien AB
Nordlog Skandinavien AB har haft sitt säte i Borås sedan 2012. Vi erbjuder transporter av alla slag samt lagerlösningar för externa kunder.
Intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Medarbetare Borås".
