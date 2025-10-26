Vi söker en Massör till vårt Team!
2025-10-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pak Pon AB i Göteborg
Är du en passionerad massör som brinner för att hjälpa människor må bättre? Vi på PakPon Home Relax söker nu en duktig massör att förstärka vårt team!
Om rollen:
• Utföra olika typer av massagebehandlingar
• Skräddarsy behandlingar efter kundernas behov och önskemål
• Bidra till en positiv och avkopplande atmosfär
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning och certifiering (Ej krav)
• Är empatisk, lyhörd och professionell
• Har erfarenhet inom massage
• Är en lagspelare med en positiv inställning
• Har arbetstillstånd i Sverige
• Har eget boende.
Vi erbjuder:
• En trivsam arbetsmiljö i vår helt nya lokal i Kallebäck
• Flexibla arbetstider
• Lön per arbetad massagetimme
Finns stor potential till många kunder i framtiden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@pakpon.se Arbetsgivare Pak Pon AB
(org.nr 559437-4323)
Skummjölksgatan 6 (visa karta
)
412 77 GÖTEBORG Arbetsplats
PakPon Home Relax Kontakt
Ägare
Tomas Tu info@pakpon.se 0708200619 Jobbnummer
