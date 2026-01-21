Vi söker en maskinoperatör till vår kund strax utanför Borås!
2026-01-21
Om kundföretaget
Har du erfarenhet av att köra bearbetningsmaskiner? Vill du dessutom ha en varierad och utvecklande vardag? Då kan denna tjänst hos vår kund i Tranemo vara rätt för dig!Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som Maskinoperatör hos vår kund arbetar du inom olika delar av bearbetningen med ansvar för att säkerställa att maskinerna fungerar optimalt och att produktionen håller hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
• Rigga, köra och övervaka bearbetningsmaskiner, främst manuella
• Kvalitetssäkra och kontrollera utfört arbete enligt instruktion och ritning
• Felsöka och åtgärda störningar i produktionen
• Rapportera maskinfel och vid behov utföra enklare reparationer
• Arbeta både i programmeringsrum och ute i produktionen
• Köra travers vid behov
Arbetstid: Skiftarbete, heltid 100%
Placering: Tranemo
Startdatum: Enligt överenskommelse
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten. Du trivs med att följa instruktioner och rutiner, men är också engagerad i att förbättra och utveckla arbetssätt och processer. För att lyckas i rollen som Maskinoperatör ser vi gärna att du har:Kvalifikationer
• Grundläggande gymnasial utbildning, gärna teknisk
• Minst 3 års erfarenhet som Maskinoperatör
• Erfarenhet av bearbetningsmaskiner
• Förmåga att tolka och granska ritningar
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Körkort och bil
Meriterande:
• Erfarenhet av CAM-programmering i Mastercam
• Traverskort och truckkort
• Lift- och fallskyddsutbildning
• Certifikat för Heta arbeten
• Kunskaper i MS Office
Vi söker en engagerad och ansvarstagande person som trivs med att fatta egna beslut inom sitt ansvarsområde och som alltid levererar arbete av hög kvalitet. Du gillar att göra saker ordentligt, har ett öga för detaljer och bidrar till en säker och trygg arbetsmiljö.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
