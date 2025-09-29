Vi söker en maskinoperatör till vår kund på Torsvik!
2025-09-29
Dina arbetsuppgifter
Är du en noggrann och driven maskinoperatör? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Vi är nu på jakt efter en maskinoperatör till en av våra kunder på Torsvik. En Spännande och utmanade möjlighet!
Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med drift och övervakning över olika maskiner som är avgörande för kundens verksamhet. Du kommer att vara en viktig del av ett team som säkerställer att alla processer och produktionslinjer fungerar optimalt för att leverera högkvalitativa resultat. Profil
För att passa in i rollen som Maskinoperatör hos vår kund tror vi att du är en driven och händig person med god arbetsmoral. Det är även önskvärt att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med maskiner. Det är även viktigt att man har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta tillsammans med andra. Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta som maskinoperatör eller liknande arbetsuppgifter.
• Teknisk förståelse och intresse för maskiner och utrustning.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.
• Noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Arbetet kräver inte mycket erfarenhet. Med rätt inställning, vilja och driv kommer man långt!
Om du är redo att ta dig an nya utmaningar och trivs med att arbeta nära industriella maskiner, då kan detta vara rätt roll för dig. Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
