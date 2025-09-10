Vi söker en maskinoperatör med formsprutnings-erfarenhet till Torekov!
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb / Örkelljunga
2025-09-10
Är du en tekniskt lagd person med arbetserfarenhet inom produktion? Är du intresserad av att jobba inom den medicintekniska branschen och bidra med dina kunskaper kring formsprutning? Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som maskinoperatör hos vår kund i Torekov, strax utanför Ängelholm. Arbetsuppgifterna inom formsprutning av silikon och gummi i läkemedelsbranschen består huvudsakligen av att förbereda och ställa in formsprutningsmaskiner enligt produktspecifikationer. Arbetet innefattar hantering av medicinskt godkända material, övervakning av tillverkningsprocessen samt kontroll av temperaturer, tryck och cykeltider för att säkerställa en stabil och säker produktion. Löpande kvalitetskontroller genomförs enligt gällande GMP-krav, och all produktion dokumenteras noggrant. I arbetsuppgifterna ingår även rengöring och enklare underhåll av maskiner och verktyg, samt felsökning och åtgärdande av eventuella störningar i processen. Dokumentation på både svenska och engelska ingår i arbetet. Tjänsten är på heltid med 2-skift, och start sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person har du ett stort intresse för teknik och besitter ett noggrant tillvägagångssätt. Du har lätt för att sätta dig i nya arbetsuppgifter, har ett genuint intresse för produktion och besitter god samarbetsförmåga. Du är strukturerad och ser möjligheter i ditt arbete och vill arbeta proaktivt för en välfungerande drift.
Krav för tjänsten:
Rök- och snusfri
Datorvana/tekniskt lagd
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av att jobba i tillverkande produktion (gärna inom läkemedel)
God förståelse i svenska och engelska både tal och skrift
Erfarenhet av formsprutning
Meriterande:
Erfarenhet av extrudering
Erfarenhet av läkemedelsindustrin, GMP och arbete i renrum
Truckkort A+B
Ansökan: Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9501517