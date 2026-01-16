Vi söker en mångsidig och erfaren ledande montör
Är du självgående och har bred erfarenhet inom byggservice? Trivs du med att hålla ordning, ta ansvar och se till att saker blir utförda? Då kan du vara rätt person för oss. Publiceringsdatum2026-01-16Om företaget
Vi är ett byggföretag som utgår från Limhamn. Vi jobbar med allt från mindre försäkringsskador till totalrenoveringar hos privatpersoner. Hos oss står kvalitet, struktur och kundnöjdhet I centrum.
Om rollen
Vi söker dig som har jobbat länge inom byggsservice och är van vid att ta stort ansvar i uppdragen. Du har god koll på flera olika arbetsmoment och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är självgående, drivande och van att hantera flera bollar i luften. Digital dokumentation och mobilbaserade system är en naturlig del av arbetet.
Tjänsten passar dig som trivs med ansvar, gillar att hålla ihop helheten - och vill fortsätta utvecklas i yrket.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Mindre och större renoveringar hos privatpersoner
• Rivning, spackling, målning, köksmontering och golvläggning
• Badrumsrenoveringar enligt BKR (om du har erfarenhet)
• Hantering av försäkringsskador och återställningar
• Kommunikation med kund och dokumentation via mobil
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års erfarenhet av byggservice
• Är strukturerad, självgående och kvalitetsmedveten
• Är trygg i flera olika arbetsmoment
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Förstår och har god vana att använda mobilen för t.ex. dokumentation, bilder och tidrapportering
• Har B-körkort (egen bil är ett plus)
Vi erbjuder:
• En varierad roll i ett företag som satsar långsiktigt
• Ett team med god stämning och yrkesstolthet
• Möjlighet att ta ansvar - inte bara för ditt eget jobb utan för att flödet i projekten fungerar
• Möjlighet att utvecklas i takt med företaget
• Tillsvidareanställning på heltid (kan börja i mindre omfattning om det behövs) Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt mejl till ansokan@bertilsrenoveringsfirma.se
Märk mejlet med "Hantverkare med ansvar".
Vi går igenom ansökningar löpande.
Välkommen till Bertils Renoveringsfirma / Woltan AB - där kvalitet går först.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
