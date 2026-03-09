Vi söker en mångsidig och erfaren hantverkare till vårt team!
2026-03-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
(Läs hela annonsen innan ni söker tack)
Vi söker en erfaren och mångsidig hantverkare!
Är du en självgående hantverkare med bred erfarenhet inom byggservice? Då kan du vara rätt person för vårt team. Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Vi är ett renoveringsföretag baserat i Limhamn som växer stabilt. Vi arbetar med allt från försäkringsskador till totalrenoveringar - främst åt privatpersoner. Vårt fokus ligger på kvalitet, struktur och hållbara lösningar. Om tjänsten
Vi söker dig som har arbetat minst 5 år inom bygg- eller byggservicebranschen och som känner dig trygg med flera olika arbetsmoment. Du kommer arbeta med varierande projekt där ansvar och yrkesskicklighet värderas högt.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Rivning, spackling, målning och tapetsering
• Golvläggning och montering av köksinredning
• Badrumsrenoveringar enligt BKR (om du har erfarenhet)
• Hantering av försäkringsskador och återställningar
Vi söker dig som:
• Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet som hantverkare
• Är självgående, pålitlig och strukturerad
• Har bred kunskap inom olika byggmoment
• Talar god svenska (engelska är meriterande)
• Har B-körkort (egen bil är ett plus)
• Har erfarenhet av system som Bygglet eller MEPS (meriterande)
Vi erbjuder:
• En trygg arbetsplats med varierande projekt
• Ett team som värdesätter kvalitet och laganda
• Frihet under ansvar
• Möjlighet att utvecklas i din yrkesroll
• Tillsvidareanställning på heltid (inledande upplägg kan diskuteras)
Bra att veta:
Vi vet att varje projekt är unikt - därför söker vi dig som tar ansvar, löser problem och kommunicerar tydligt med både kollegor och kunder. Så ansöker du
Skicka CV och kort personligt brev till ansokan@bertilsrenoveringsfirma.se
.
Märk mejlet med "Hantverkare".
Vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen till Bertils Renoveringsfirma / Woltan AB - där hantverket står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: ansokan@bertilsrenoveringsfirma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hantverkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Woltan AB
(org.nr 556891-3569) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bertils Renoveringsfirma / Woltan AB Jobbnummer
9783787