Vi söker en målare till vårt byggteam!

M& L Solid bemanning & total entreprenad AB / Målarjobb / Södertälje
2025-12-06


Vi på solid bemaning & total entreprenad AB växer och söker nu en självständig och yrkesskicklig målare till vårt team.
Du kommer att arbetamed både nyproduktion, renoveringar och ombyggnationer - främst inom villor, lägenheter och mindre kommersiella lokaler.
Arbetet är varierande och du blir en viktig del i ett engagerat gäng med fokus på kvalitet, säkerhet och god stämning på arbetsplatsen.

Publiceringsdatum
2025-12-06

Arbetsuppgifter
Målararbeten vid ny- och ombyggnation och i samband med renoveringar
Vi söker dig som:
Kan måla och har helst erfarenhet inom yrket.
Är noggrann, ansvarstagande och kan arbeta självständigt

Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev snarast. Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen till ett företag som bygger med både hjärta och hantverk!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: ekonomi.ml.solid@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
M& L Solid bemanning & total entreprenad AB (org.nr 556957-2109)
Vråkstigen 36 (visa karta)
152 54  SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
9632104

