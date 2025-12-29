Vi söker en Mäklare till spännande uppdrag inom BRF
Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-12-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Senior Mäklare - Affärsutveckling inom Bostadsrättsföreningar!
Har du flera års erfarenhet som fastighetsmäklare och känner att du är redo för nästa steg? Vi söker nu en affärsdriven och relationsstark mäklare med gedigen erfarenhet av BRF-marknaden. Det här är en möjlighet för dig som vill växa i en mer strategisk och rådgivande roll, där du får kombinera din mäklarkompetens med affärsutveckling och långsiktigt kundarbete.
Om rollen
Som mäklare hos oss får du en central roll i ett väletablerat företag med tydlig tillväxtstrategi. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen - från värdering och rådgivning till förhandling och avslut - men också för att utveckla samarbeten med bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och byggaktörer. Du arbetar nära ledningen och har stort inflytande över affärsstrategi, kundrelationer och marknadsutveckling.
I din vardag kombinerar du operativa uppdrag med långsiktiga affärsrelationer, där du skapar mervärde genom att förstå kundens behov på djupet och agera som en pålitlig rådgivare.
Vi söker dig som:
Du är en trygg och erfaren mäklare som trivs i mötet med människor och som vill arbeta mer strategiskt än tidigare. Du har ett naturligt affärssinne, ett starkt eget driv och förmågan att bygga förtroende i alla led.
Vi ser gärna att du:
Är registrerad fastighetsmäklare med flerårig erfarenhet av bostadsrättsförsäljning eller BRF-projekt
Har dokumenterad framgång i att skapa och utveckla affärer
Är affärsmässig, initiativtagande och van vid att driva arbetet självständigt
Har stark lokal förankring och ett brett nätverk inom fastighetsbranschen
Är en skicklig relationsbyggare med förmåga att förstå kundens affär och behov
Vill bidra till utveckling, ledarskap och tillväxt i ett professionellt mäklarteam
Vi erbjuder
Här blir du en del av ett företag som värdesätter kvalitet, långsiktighet och professionell utveckling. Du får möjlighet att arbeta nära ledningen, påverka verksamhetens riktning och bidra med din erfarenhet till att forma framtidens BRF-affärer.
Vi erbjuder:
En stabil och växande verksamhet med tydliga mål och starkt varumärke
Stora möjligheter till påverkan och personlig utveckling
Professionellt stöd inom marknadsföring, administration och kundbearbetning
Attraktiva villkor med goda förtjänstmöjligheter
Ett engagerat team med hög kompetens och en prestigelös kultur
Om du vill ta nästa steg i karriären och arbeta i en miljö där erfarenhet, affärssinne och kundfokus verkligen gör skillnad - då kan det här vara din nästa utmaning.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
. Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9664613