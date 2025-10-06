Vi söker en mäklarassistent till Gadelius Fastighetsbyrå på Lidingö
Gadelius Fastighetsbyrå KB / Inköpar- och marknadsjobb / Lidingö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Lidingö
2025-10-06
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gadelius Fastighetsbyrå KB i Lidingö
Gadelius Fastighetsbyrå är en etablerad och personlig fastighetsbyrå med över 40 års erfarenhet av att förmedla bostäder på Lidingö. Vi är kända för vårt engagemang, vår lokala kunskap och vår höga servicenivå gentemot våra kunder. Vi arbetar med kvalitet och omtanke i varje affär och tror på att långsiktiga relationer är nyckeln till framgång.
Nu söker vi en driven och noggrann mäklarassistent som vill bli en viktig del av vårt team. Du kommer främst att arbeta tätt tillsammans med en av våra mest erfarna mäklare, stötta i hela försäljningsprocessen och bidra till att skapa en smidig och professionell kundupplevelse.
Om rollen
Som mäklarassistent hos oss får du en central roll i byråns dagliga arbete. Dina uppgifter kommer bland annat att omfatta:
Administrativt stöd till en av våra mest erfarna mäklare genom hela försäljningsprocessen
Hantering av avtal, objektsbeskrivningar, annonsering och dokumentation
Kontakt med kunder, spekulanter och samarbetspartners
Planering och uppföljning av visningar
Du blir en nyckelperson för att säkerställa ordning, kvalitet och trygghet i varje affär.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet från en mäklarbyrå eller är utbildad fastighetsmäklarassistent
Har goda kunskaper i FASAD och gärna även i andra mäklarsystem
Är strukturerad, noggrann och serviceinriktad
Trivs i en miljö där det händer mycket och där du får ta eget ansvar
Är kommunikativ och samarbetar väl i team
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta nära en av våra mest erfarna mäklare och lära dig av deras erfarenhet
En professionell, positiv och utvecklande arbetsmiljö
En varierande roll där du får stort eget ansvar
Konkurrenskraftiga villkor
Låter detta som något för dig? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
via epost
E-post: lotta@pennyadvisor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsmäklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gadelius Fastighetsbyrå KB
, http://www.gadelius.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gadelius Fastighetsbyrå Jobbnummer
9543273