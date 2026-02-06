Vi söker en lösningsorienterad administratör till inköp och kundtjänst!
2026-02-06
Vill du ha en bred administrativ roll där struktur, service och problemlösning går hand i hand? Trivs du med att arbeta nära verksamheten, ta ansvar och se till att saker blir rätt - hela vägen? Då kan det här vara rollen för dig.
Om rollen
Vi söker en flexibel och prestigelös administratör som delar sin tid mellan kundtjänst och inköp. Rollen är uppdelad ungefär 50/50 men i uppstartsfasen kommer fokus främst att ligga på inköp.
Det här är en praktisk tjänst där du bidrar till att vardagen flyter smidigt - både för kunder och internt i organisationen.
Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett med administration kopplat till kunder, artiklar och ordrar. Det innebär bland annat att du:
Lägger upp och uppdaterar artiklar i affärssystemet (Microsoft Business Central).
Säkerställer att artikelregister hålls aktuella.
Hanterar kundtjänstärenden och orderfrågor via mejl och telefon.
Tar kontakt med kunder.
Stöttar med leverans- och orderrelaterade frågor.
Arbetar löpande i Excel för uppföljning, kontroll och administration.
Ser till att register, data och flöden håller hög kvalitet och god ordning.
Vem är du?
Du är en person som gillar ordning och reda, trivs med administrativa arbetsuppgifter och tycker om att arbeta mycket i system och med data. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att växla mellan olika uppgifter.
Vi tror att du:
Är prestigelös, flexibel och lösningsorienterad.
Har god systemvana och mycket goda kunskaper i Excel.
Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsdagar.
Är kommunikativ och trygg i att kontakta kunder vid frågor.
Gillar att ta ansvar för register, struktur och kvalitet.
Tidigare erfarenhet av kundtjänst, orderadministration, inköp eller affärssystem är meriterande.
Vi erbjuder
En bred och varierad administrativ roll
Ett högt tempo och en verksamhetsnära vardag
Möjlighet att bli en nyckelperson i det dagliga flödet
Låter det här som något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@astrosweden.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör".
Detta är ett heltidsjobb.
Björkelundsgatan 1
532 40 SKARA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Antonia Johnson antonia.johnson@astrosweden.se +46761298425
