Vi söker en lönespecialist till vårt härliga gäng på Sikta Ekonomi!
2025-10-09
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Tycker du att det roligaste med ditt jobb är att hjälpa människor och få vardagen att flyta smidigt för både kunder och kollegor?
Vill du dessutom jobba i en trygg och omtänksam miljö där alla ställer upp för varandra?
Då kommer du trivas hos oss på Sikta Ekonomi! Publiceringsdatum2025-10-09Om företaget
Vi är en redovisningsbyrå i Jönköping som funnits sedan 2014, och idag är vi 16 glada och engagerade medarbetare som hjälper små och medelstora företag med allt inom ekonomi - från löpande bokföring och redovisning till löner, bokslut och rådgivning.
Hos oss är det nära mellan kollegorna, högt i tak och mycket skratt i vardagen. Vi tror att man gör sitt bästa jobb när man trivs - därför är gemenskap och balans minst lika viktiga som siffror och deadlines.
Om rollen
Nu söker vi en lönespecialist som vill bli en del av vårt team och ta hand om löneprocessen för flera av våra kunder.Hos oss får du både arbeta självständigt och tillsammans med kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Du kommer vara den som våra kunder vänder sig till med allt som rör lön, avtal och personalfrågor - en trygg punkt som ser till att allt blir rätt och i tid.Dessutom får du möjlighet att utveckla våra rutiner och system i takt med att vi växer.
Vad du kommer göra hos oss
Hantera löner för flera kundföretag, från start till mål
Säkerställa att allt följer lagar, kollektivavtal och riktlinjer
Hjälpa kunder med frågor kring pensioner, försäkringar och ersättningar
Ge rådgivning och stöd i löne- och personalfrågor
Vara med och utveckla våra processer och arbetssätt
Vem är du?
Vi tror att du har jobbat några år med lön, gärna på byrå eller i en miljö med flera bolag.Du tycker om att ha ordning och reda, men är också flexibel när vardagen bjuder på överraskningar.
Du gillar att ha kontakt med människor, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en positiv stämning.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom lön, ekonomi eller motsvarande erfarenhet
God förståelse för kollektivavtal och lagstiftning
Erfarenhet av att arbeta i moderna lönesystem
Mycket god svenska i tal och skrift
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
En familjär arbetsplats med omtanke, skratt och gemenskap
En roll där du får stort ansvar och samtidigt stöd när du behöver det
Möjlighet att påverka hur vi jobbar och vara med i vår fortsatta utveckling
Flexibla arbetstider och en vardag där vi värdesätter balans mellan jobb och fritid
Välkommen till ett team som värdesätter både professionalism och glädje i vardagen - vi ser fram emot att höra från dig!
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Maria Möller på maria.moller@siktaekonomi.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
