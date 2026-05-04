Vi söker en lönespecialist som vill vara med och bygga vår löneavdelning
Courtier är en växande koncern som förvärvar och utvecklar framgångsrika fastighetsmäklerier runt om i Sverige och Europa. Vi söker nu en senior lönespecialist som vill vara med och bygga upp en skalbar lönefunktion till vårt kontor i Göteborg. I rollen ansvarar du för hela löneprocessen samtidigt som du bidrar till att bygga en organisation som befinner sig i en spännande tillväxtresa. Rollen innebär arbete i en föränderlig miljö med högt tempo, där struktur och arbetssätt kontinuerligt utvecklas i takt med koncernens tillväxt.
Dina ansvarsområden
Ansvara för att bygga upp en effektiv, automatiserad och standardiserad löneavdelning som inom kort kommer att hantera löner för flera hundra medarbetare med varierande avtal och provisionsmodeller.
Ansvara för hela löneprocessen - från insamling till utbetalning
Säkerställa korrekt hantering av löner, förmåner, frånvaro och ersättningar
Hantera arbetsgivardeklarationer (AGI) och annan myndighetsrapportering
Ta fram lönerelaterade rapporter och stödja vid revision
Ansvara för integration av förvärvade bolag och säkerställa enhetliga löneprocesser
Ansvara för lönesystem och säkerställa att dessa är korrekt uppsatta, effektiva och har fungerande integrationer
Säkerställa god datakvalitet och struktur i lönesystem
Driva automatisering och digitalisering av löne- och HR-processer
Delta i rekrytering av löneassistenter
Leda och utveckla löneassistenter
Stödja chefer och medarbetare i lönefrågor samt tolka regelverk och avtal
Säkerställa intern kontroll samt hög kvalitet och struktur i löneprocessen
Vem är du?
Erfarenhet av självständig lönehantering och är trygg i hela löneprocessen
God kunskap inom lön, skatt och arbetsrätt
Arbetar självständigt och tar fullt ägarskap för ditt ansvarsområde
Noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetstänk
Har hög integritet och arbetar noggrant med konfidentiell information
Systemintresserad och trivs med digitala lösningar
Lösningsorienterad och driver förbättring och effektivisering
Serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i olika lönesystem och HR-system
Erfarenhet av integrationer mellan system
Erfarenhet av digitalisering, automatisering eller systemimplementation
Vi erbjuder
Hos Courtier blir du en del av en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, högt tempo och stor påverkan. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi delar lokaler med Lundin Fastighetsbyrå och sitter centralt i fräscha lokaler mitt i Vasastan, Göteborg.
Rapportering och placering
Rapporterar till: Ekonomichef
Arbetsort: Göteborg
Tjänstens omfattning: Heltid
Om Courtier
Vår vision är att bli norra Europas ledande grupp av lokala fastighetsmäklerier. Vi vill skapa en organisation där de bästa lokala mäklarna kan blomstra, där innovation möter tradition, och där kundupplevelsen alltid står i centrum.
Sedan starten 2023 har vi vuxit snabbt med en vision om att förändra fastighetsmarknaden genom att förena de bästa lokala mäklarna under en gemensam organisation. Vår modell bygger på att låta lokala styrkor leva vidare - samtidigt som vi skapar värde genom gemensamma funktioner och arbetssätt. Det kräver rätt bolag, rätt struktur - och rätt människor.
Är du redo att ta nästa steg?
Ansök senast den 29 maj 2026. Urval sker löpande - vänta inte för länge!
I denna rekrytering samarbetar Courtier med BayInCo Finance - Interim Consulting & Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av Lars Andréason på lars.andreason@bayinco.se
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Om BayInCo
På BayInCo kombinerar vi professionalism, pragmatism och ett genuint personligt förhållningssätt för att leverera resultat som verkligen gör skillnad. Vi nöjer oss inte med att möta förväntningar vi överträffar dem genom expertis, handlingskraft och ett starkt engagemang. Vi förenklar det komplexa, omvandlar idéer till framdrift och fokuserar på resultat som skapar värde för alla parter. Framför allt tror vi att affärer är mänskliga - byggda på förtroende, öppenhet och starka relationer.
Grundat 2018 av erfarna yrkespersoner med en gemensam ambition att utmana normen, byggdes BayInCo på djup kompetens inom affärsinsikter, interimslösningar och rekrytering. Det som började som ett partnerskap utvecklades snabbt till en stark gemenskap - driven av gemensamma värderingar, en passion för människor och en tro på utveckling genom coachning och mentorskap.
Idag är BayInCo ett snabbväxande företag och en pålitlig partner inom tillsättning av kvalificerade specialister inom finans och redovisning - alltid med hjärta, kvalitet och engagemang i fokus.
