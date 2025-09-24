Vi söker en lokalvårdare till Västra skolan

Falu Kommun, Serviceförvaltningen / Städarjobb / Falun
2025-09-24


Visa alla städarjobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Falu Kommun, Serviceförvaltningen i Falun

Vi söker en självgående lokalvårdare till vårt team på Västra skolan.

Uppdraget innefattar förutom städning på Västra skolan även städning i kommunens närliggande lokaler.

Arbetsuppgifter

Dagligt städ både i skolmiljö och hos våra övriga kunder, tex inom kontor, olika dagliga verksamheter och förskola.

Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande, med bland annat förflyttningar och tunga lyft varför bra fysik är viktigt.

Kvalifikationer

För rollen krävs:

• Städutbildning med yrkesbevis eller annan motsvarande utbildning?eller flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig

• Grundläggande IT-kunskaper krävs för att kunna hantera våra beställningssystem, e-post, smartphone och personalsystem samt kommunicera via mail med chef och kollegor

• Eftersom en del av arbetet innebär att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning och att själv lämna skriftlig och eller muntlig dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift

Personliga egenskaper

Du behöver vara flexibel, kvalitetsmedveten, självgående och serviceinriktad. Vi ser också att du kan?arbeta självständigt, driva uppdrag och ta ansvar på egen hand, likväl som du behöver kunna samarbeta med kollegor och andra du möter. Du behöver ha struktur i arbetet, värna om ordning och reda, samt dela Falu kommuns värdegrund:

• Till nytta för Faluborna -Enkla att samarbeta med

Meriterande kvalifikationer

• ?Goda kunskaper inom golvvård?

• SRY eller PRYL certifierad yrkesutbildning för lokalvårdare

• Kunskap inom kvalitetsmätningssystemet INSTA 800

• B-körkort

Anställningsvillkor

Tjänsten är ett, eventuellt fler vikariat på tre månader på heltid, med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad inom ramen för heltidsavtalet. Tillträde efter överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.

Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.

För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.

Publiceringsdatum
2025-09-24

Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se (mailto:rekryteringscenter@falun.se)

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278876".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Falu kommun (org.nr 212000-2221)

Arbetsplats
Falu Kommun, Serviceförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
Marina Lindén
marina.linden@falun.se
023-87209

Jobbnummer
9523515

Prenumerera på jobb från Falu Kommun, Serviceförvaltningen

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Falu Kommun, Serviceförvaltningen: