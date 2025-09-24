Vi söker en lokalvårdare till Västra skolan
2025-09-24
Vi söker en självgående lokalvårdare till vårt team på Västra skolan.
Uppdraget innefattar förutom städning på Västra skolan även städning i kommunens närliggande lokaler.
Arbetsuppgifter
Dagligt städ både i skolmiljö och hos våra övriga kunder, tex inom kontor, olika dagliga verksamheter och förskola.
Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande, med bland annat förflyttningar och tunga lyft varför bra fysik är viktigt.
Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Städutbildning med yrkesbevis eller annan motsvarande utbildning?eller flerårig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Grundläggande IT-kunskaper krävs för att kunna hantera våra beställningssystem, e-post, smartphone och personalsystem samt kommunicera via mail med chef och kollegor
• Eftersom en del av arbetet innebär att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning och att själv lämna skriftlig och eller muntlig dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift
Personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel, kvalitetsmedveten, självgående och serviceinriktad. Vi ser också att du kan?arbeta självständigt, driva uppdrag och ta ansvar på egen hand, likväl som du behöver kunna samarbeta med kollegor och andra du möter. Du behöver ha struktur i arbetet, värna om ordning och reda, samt dela Falu kommuns värdegrund:
• Till nytta för Faluborna -Enkla att samarbeta med
Meriterande kvalifikationer
• ?Goda kunskaper inom golvvård?
• SRY eller PRYL certifierad yrkesutbildning för lokalvårdare
• Kunskap inom kvalitetsmätningssystemet INSTA 800
• B-körkort
Anställningsvillkor
Tjänsten är ett, eventuellt fler vikariat på tre månader på heltid, med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad inom ramen för heltidsavtalet. Tillträde efter överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Publiceringsdatum2025-09-24Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Marina Lindén marina.linden@falun.se 023-87209 Jobbnummer
9523515