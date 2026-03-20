Vi söker en logistikkoordinator till Casall AB i Norrköping
2026-03-20
Om tjänsten
Som Logistikkoordinator är du navet i kundens flöden - den som får helheten att fungera i praktiken. Du arbetar nära lager, service och externa partners och har en central roll i att säkerställa att leveranser, planering och processer hänger ihop.
Det här är en roll för dig som trivs i ett högt tempo och gillar att ha många kontaktytor. Du koordinerar, planerar och löser utmaningar längs vägen - alltid med målet att skapa effektiva och smidiga flöden från start till mål.
Samtidigt är du med och utvecklar hur ni arbetar. Du identifierar förbättringsområden, analyserar flöden och driver initiativ som gör verksamheten mer effektiv, kostnadssmart och hållbar över tid.
Du har inget personalansvar, men en nyckelroll i hur väl logistiken fungerar varje dag.
Tjänsten är på heltid med placering på Casall i Norrköping.Arbetsuppgifter
• Planerar och koordinerar leveranser och uppdrag tillsammans med interna och externa parter
• Säkerställer effektiva flöden genom lagerplanering och styrning
• Bokar transporter och optimerar leveranslösningar
• Samordnar utleveranser och följer upp att allt sker enligt plan
• Har löpande kontakt med leverantörer kring leveranser, avvikelser och reklamationer
• Följer upp kostnader genom att matcha, attestera och kontera fakturor
• Kommunicerar proaktivt med interna funktioner och kunder
• Identifierar förbättringsområden och driver utveckling av arbetssätt och processer
Vad vi söker
Du har en grund inom logistik och har hunnit få viss erfarenhet, men det viktigaste är din inställning. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar i en roll där mycket händer.
• Eftergymnasial utbildning inom logistik eller liknande
• Några års erfarenhet inom lager/logistik eller närliggande område
• God systemvana och erfarenhet av affärssystem
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Så lyckas du i rollen:
• Du är drivande och tar initiativ
• Du har lösningsfokus och ser möjligheter i utmaningar
• Du trivs i samarbete och har lätt för att kommunicera
• Du är strukturerad och har god förmåga att prioritera
• Du har ett intresse för att förbättra och effektivisera arbetssätt
Här får du en roll med stort ansvar och verklig påverkan. Du blir en del av en verksamhet med högt engagemang, korta beslutsvägar och en kultur där idéer uppmuntras och tas vidare.
Du får möjlighet att utvecklas inom logistik, arbeta brett med många kontaktytor och vara med och forma hur vi arbetar framåt.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
