Vi söker en Linjetekniker till SVP PIP syning och paketering
2025-10-22
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Är du framtidens tekniker? Vill du arbeta hållbart och strukturerat i en fabrik i framkant med en högteknologisk produktionsprocess? Har du dessutom en gedigen erfarenhet i rollen som tekniker eller är du i början på din karriär med en vilja att utvecklas? Då kan du vara den vi söker! Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Arbetet som linjetekniker innebär att du är produktionens första kontaktperson vid driftstopp. Du ansvarar för att åtgärda driftstörningar samt koordinera resurser för större tekniska problem i samråd med skiftledare. I rollen ingår även att utbilda personalen i tekniska frågor. Arbetstiden är förlagd till 5-skift.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Aktivt delta i förbättringsarbetet och identifiera brister inom processavsnitten som hindrar verksamheten att nå uppsatta produktionsmål.
Kontinuerligt följa upp teknisk status på utrustningar och aktivt förebygga begynnande brister.
Bedriva teknisk kompetensutveckling på linorna.
Ansvara för felsökningsarbete och oplanerat underhåll vid driftstopp. Säkerställa kommunikation med för uppgiften nödvändiga interna resurser.
Ansvara för och utföra ålagt planerade underhållsaktiviteter på processavsnittets utrustningar enligt gällande underhållsrutiner.
Om dig
Vi ser att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra, är engagerad, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Du har god teknisk förståelse och problemlösningsförmåga.
Kvalifikationer/krav:
Slutförd gymnasieutbildning
Slutförd teknisk utbildning alternativt minst 1 års arbetslivserfarenhet som industrimontör eller drifttekniker
Mycket goda språkkunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift
Datorkunskaper
Meriterande kunskaper:
Kunskaper inom LEAN production
Felsökningsutbildning inom mekanik/elektronik
GMP kunskaper
Erfarenhet av att utbildaOm tjänsten
Tjänsten är ett vikariat till som maren 2026. Tillträde omgående.Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Julia Hedström vi mail på julia.hedstrom@fresenius-kabi.com
.
För fackliga kontaktperson kan du mejla till if.metall.uppsala@fresenius-kabi.com
eller ringa: 018-644 394 för kontakt med IF Metall.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård. Ersättning
