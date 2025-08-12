Vi söker en legitimerad fritidspedagog till Innovitaskolan Rudan
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Haninge Visa alla pedagogjobb i Haninge
2025-08-12
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Haninge
, Karlsborg
, Motala
, Skövde
, Linköping
eller i hela Sverige
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Innovitaskolan består av 28 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskolan till årskurs 9. Vill du veta mer, besök oss gärna på: https://innovitaskolan.se/rudan/
En skola skapad för framtidens behov
Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
Ditt uppdrag
Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.
Vi erbjuder nu en tjänst på 100% för dig som är legitimerad fritidspedagog.
Tjänsten börjar enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-08-12Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad fritidspedagog. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang för lärande och som drivs av att utforska nya metoder och tekniker i undervisningen genom kollegialt samarbete. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också kreativ, öppen, strukturerad och en tydlig ledare i klassrummet.
Ditt uppdrag
Vi vill att du är en tydlig ledare och att du har elevens måluppfyllelse i fokus. Du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. Samarbetsförmåga och självständighet är ytterligare två viktiga egenskaper och naturligtvis att du tycker det är kul att arbeta i team med stora förutsättningar och fantastiska elever. Självklart har du glimten i ögat!
För dig är lärandet centralt och du använder formativ bedömning som ett självklart verktyg liksom att du leder och organiserar arbetet så att en trygg miljö skapas. Du känner ett genuint intresse för våra elever och tar stort ansvar i din profession. Vi önskar långsiktighet och värdesätter erfarenhet, kreativitet och ett stort engagemang. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt i hela ditt arbetssätt.
Vi erbjuder
På Innovitaskolan får du förutsättningar att ständigt utmanas som pedagog och möjlighet att utveckla framtidens kompetenser hos morgondagens generation. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, vilket möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och kollegial samverkan från Kalix i norr till Landskrona i söder.
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Josephine Wallenberg på tel 0707742148 eller mailadress josephine.wallenberg@innovitaskolan.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479) Arbetsplats
Innovitaskolan Jobbnummer
9454897