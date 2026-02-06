Vi söker en legitimerad Biomedicinsk analytiker!
Västra Götalandsregionen / Biomedicinjobb / Göteborg Visa alla biomedicinjobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Immunologiska laboratoret är ett av fem immunologiska laboratorier i Sverige.
Vi har ett brett analysutbud och får prover från hela landet. Antalet prover kan variera från enstaka per/år till hundratals/vecka berorende på vilken analys kunden önskar att få svar på. Varierande arbetsuppgifter utlovas med möjlighet till att lära sig alltifrån manuella till automatiserade flöden.
Om arbetet
Immunologiska laboratoriet bedriver utredningar vid allergi, autoimmunitet och immunbristsjukdomar bland annat för bedömning av sjukdomsaktivitet eller för att se om en behandling haft effekt. Metoderna som används inkluderar FEIA, ELISA, immunofluorescens, immunoblotting, flödescytometri och cellulära funktionstester.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Att kunna svenska i tal och skrift är nödvändigt för att kunna jobba hos oss. Praktisk erfarenhet av laboratoriearbete och/eller immunologiska analyser är meriterande.
Du utför laborativa uppgifter och rutiner som ingår i provhantering, analysering och svarsutlämning. Du tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter i mål på egen hand men är samtidigt bra på att samarbeta i team och tydlig när du kommunicerar med andra. Du är noggrann och bra på att planera och dokumentera ditt arbete. Du är flexibel och inte rädd för att lära dig nya metoder och tekniker. Vi tror att du trivs med att inte alltid veta vad dagen har att bjuda på, kan omprioritera och planera om när det behövs. Du gillar manuellt utredningsarbete och att samtidigt ha tillgång till den senaste tekniken som du får på ett högteknologiskt lab. Och sist men inte minst, du är mån om att leverera en god service och kvalitet, tycker det är viktigt med ett gott bemötande och att kunden blir nöjd! Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi kommer att intervjua löpande, så sök gärna redan idag!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Klinisk immunologi Sahlgrenska Kontakt
Enhetschef, Marie Mineur 070-0205940 Jobbnummer
9726608