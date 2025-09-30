Vi söker en leg. psykolog till vårt team på Capio Angered
Vi skapar en lättillgänglig vård av hög kvalitet och behöver nu din hjälp för att bli ännu bättre och kunna erbjuda den bästa möjliga vården för våra patienter.
Hos oss arbetar du i en verksamhet centralt i Angered centrum, där du blir en del av en fantastisk personalgrupp som alltid strävar efter gemenskap och trivsel. Vårdcentral och rehab delar lokaler, vilket möjliggör teambesök och tvärprofessionellt arbete när våra patienter behöver det.
Din roll
Som psykolog hos oss blir du en viktig del av vårt team. Du möter både patienter med enklare vårdbehov och de med mer komplex problematik, där din kompetens och trygghet i professionen gör skillnad.
Arbetet innebär att du bidrar med psykologisk kompetens i patientmöten, deltar i teamkonferenser och samverkar med övriga professioner för att säkerställa en vård av hög kvalitet.
Vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där samarbete och utveckling står i fokus. Vi har ett psykosocialt team som träffas varje vecka för stöd, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling. I teamet ingår även kompetenser från vår rehabverksamhet, såsom fysioterapeut och arbetsterapeut, vilket ger goda förutsättningar för ett tvärprofessionellt arbete kring våra patienter.
Utöver detta erbjuder vi:
En trivsam arbetsmiljö där professionalism och gemenskap värderas högt.
Nära samverkan med olika professioner för bästa möjliga patientvård
Aktiv satsning på kompetensutveckling - både internt och externt
Delaktighet och inflytande i verksamhetens utveckling
Kollektivavtal
Närvarande chef
Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år
Frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad psykolog och som ser värdet i att arbeta i team - för och med patienterna. Du är en positiv kollega med ett patientfokuserat arbetssätt och en empatisk framtoning.
För att trivas i rollen behöver du kunna organisera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du är trygg både i dig själv och i din profession, och har en god förståelse för primärvårdens uppdrag och arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där egenskaper som mognad, integritet, engagemang och samarbetsförmåga är avgörande.
Tillsammans för patienterna
Hos oss får du en arbetsplats med "det lilla extra", där vi värnar om varandra, skapar ett gott arbetsklimat och alltid sätter patientens behov i centrum.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
