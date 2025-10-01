Vi söker en ledare till vår grupp UW/RI & Förmedlad Affär
2025-10-01
Vi söker en erfaren ledare med stort intresse för människor och affärer!
Om jobbet
Som Chef UW/RI & Förmedlad affär ansvarar du för all sak- och motorförsäkringsförsäljning till företagskunder inom Dalarnas Försäkringsbolag via försäljningskanalen försäkringsförmedlare. Dessutom ingår ett ansvar för all underwriting som bedrivs inom affärsområdet samt ansvaret för bolagets riskingenjörer. I ditt uppdrag leder du 12 medarbetare med gedigen specialistkompetens inom sina respektive områden. Du ansvarar för att planera, samordna, följa upp och kontinuerligt utveckla arbetet inom gruppen. En naturlig del av ditt uppdrag är att coacha och stötta dina medarbetare, och du har det övergripande ansvaret för personal, budget och verksamhet, med fokus på långsiktig lönsamhet. Tillsammans med ditt team samarbetar du dagligen med andra grupper inom Dalarnas, med målet att skapa den bästa kundupplevelsen. Rollen ingår i affärsområdets ledningsgrupp och du bidrar aktivt till utvecklingen av hela affärsområdet försäkring.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, alternativt annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer motsvarar kraven för rollen. För oss är det viktigt att du har ett stort intresse för människor och ledarskap, samt erfarenhet av en roll med personalansvar. Vi tror även att du har erfarenhet av försäkringsbranschen samt god förståelse för kundrelationer och affärslogiken inom området.
För att trivas i rollen ser vi att du är en trygg och förtroendeingivande ledare. Du har en coachande ledarstil och ser feedback som ett viktigt verktyg för att utveckla både dina medarbetare och dig själv. Vi verkar i en regelstyrd bransch vilket ställer höga krav på oss som företag, där det är en självklarhet för dig att alltid agera i enlighet med bolagets interna riktlinjer samt tillämpliga lagar. Du är affärsmässig, har ett starkt kundfokus och förmåga att driva förändringsarbete, samtidigt som du effektivt anpassar dig till nya situationer. Du är ett föredöme i bolagets strategiarbete och motiverar andra att prestera och nå uppsatta mål på vår fortsatta resa mot Dalarnas 2030.
LF Dalarnas är ett av 23 lokala och kundägda länsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Hos oss jobbar ungefär 380 medarbetare från hela länet. Med våra kontor i Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika, Leksand, Mora och Malung finns vi nära våra kunder som också är våra ägare.
Vår företagskultur är en central framgångsfaktor, kund- och prestationsinriktad, präglad av viljan till utveckling, högt engagemang, värme och glädje. Grunden är passionen för våra kunder, där vi genom stark lokal närvaro, personliga möten och bra digitala lösningar skapar det bästa kundmötet.
Vi vill med en god företagskultur, attraktiva anställningsvillkor och ett stort engagemang, attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats som uppmuntrar mångfald, främjar hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv.
Mer information
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida www.rekryteringslots.se
För ytterligare information kontakta: Johan Hellrup, Chef Affärsområde Försäkring, 072-546 30 94.
Lokala fackliga företrädare: Inge Gustafsson, Forena, 023-931 43.
