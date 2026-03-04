Vi söker en lastmaskinsförare till Vibytorps plantskola (säsongsanställning
2026-03-04
På Vibytorps plantskola i Hallsberg utvecklas verksamheten ständigt och vi drivs av att hela tiden bli bättre. Vi söker nu en lastmaskinsförare på säsong som har möjlighet att arbeta 2-skift under vecka 13-20.
Produktionen sker i en högteknologisk industrimiljö med robotar och produktionslinjer som utför många kritiska arbetsmoment under begränsade tidsfönster. I många fall handlar det om teknologi, utrustning och arbetssätt som ligger i absolut framkant i branschen.
På plantskolan är vi ett gäng med god sammanhållning som värderar varandras åsikter, och som vet att trivsel är grunden för att resultatet ska bli bra på jobbet. Vi tycker att det är viktigt med delaktighet och att vår personal har möjlighet att utvecklas. Varmt välkommen till oss!
Vi söker dig som har ett intresse för både teknik och odling, då vår verksamhet kombinerar båda de områdena, och du behöver ha lastmaskinskort samt god körvana.
Du kommer in under en period när vi ska plantera om små plantor till större krukor, och dessa ska ställas ut på våra friland. Det är främst transporterna med lastmaskin ut till friland som är aktuellt i denna tjänst, även om andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Arbetstiderna är varannan vecka klockan 06.00-14.11 och varannan vecka kl 14.00-22.11.
Vi läser igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Om dig och din kompetens
För att trivas hos oss tror vi att du klarar av snabba omställningar och är flexibel i ditt sätt att vara då vi kan ha mycket varierande arbetsuppgifter. Du trivs med att vara en del av en grupp men klarar också av att jobba självständigt under eget ansvar. Som person vill vi att du är ansvarstagande och flexibel samt fokuserar på lösningar istället för problem. Du har en mycket god samarbetsförmåga och gillar att komma med nya idéer och arbeta med förbättringar.
På plantskolan arbetar vi utifrån våra värderingar: vi visar varandra respekt, vi är positiva och försöker se det bästa i situationen, vi pratar med varandra, inte om varandra & vi hjälps åt så att vi får en rättvis arbetsbelastning.
B-körkort och lastmaskinkort C2 är ett krav för tjänsten. Övrig information
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta produktionsledare Per Widell, 072-163 71 03. Facklig kontakt
GS-facket, Kenneth Andersson, 070-563 33 74.Så ansöker du
Välkommen med cv och ett personligt brev senast den 12 mars. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
