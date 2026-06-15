Vi söker en lärare till vård- och omsorgsutbildningen i Varberg
Forsman Och Nydahl Aktiebolag / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Varberg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Varberg
2026-06-15
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1997 var året då MoA Lärcentrum startade i Linköping, med visionen att erbjuda en högkvalitativ, varm och hjärtlig utbildning för vuxna. Verksamheten har sedan dess vuxit stadigt och idag har vi utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet på flera orter. Vi kan med stolthet säga att vi idag är ett av de större utbildningsföretagen inom vård-och omsorgsutbildningar. Vi på MoA Lärcentrum känner stor glädje och stolthet över att årligen utbildar elever och bidra till att fler människor får en anställning efter att ha studerat hos oss. Vårt mål är att alltid vara elevernas första val i öppna jämförelser mellan skolor.
Vi lever efter våra ledord och värderingar Hjärtligt – Inspirerande - Engagerande - med Kvalité. Vi värderar starkt vår teamkänsla och att ha kul och trivas på arbetet!
På MoA Lärcentrum i Varberg står eleven och lärandet i centrum. Vi erbjuder vård och omsorgsutbildning i våra moderna utbildningsanpassade lokaler.
Uppdraget är på 100% och i arbetsuppgifterna ingår det att planlägga, dokumentera och genomföra undervisning i klassrum och distans. Allt i enlighet med gällande regelverk och anvisningar som finns inom Skolverkets kursplaner samt våra interna riktlinjer och policys.
Som lärare i vuxenutbildningen är det din uppgift att leda och undervisa elever och det är därför viktigt att du är engagerad och har pedagogisk fallenhet och förmåga att motivera och inspirera våra elever. Du brinner för att arbeta nära eleverna i deras lärande och personliga utveckling genom att vara tillgänglig och hjälpa dem i deras studier. Du ska vara positiv till pedagogiskt arbete i arbetslag, kunna ta egna initiativ och kunna arbeta både självständigt och i team. Då vi är en mindre skola är det värdefullt om du har förmåga att se möjligheter, vill vara delaktig i att utveckla vår verksamhet och trivs med att arbeta i en dynamisk och målinriktad miljö där alla strävar åt samma mål och hjälps åt.
Erfarenhet av utbildning för vuxna, mångkulturellt arbete, validering samt digitalt lärande är meriterande. Vi ser gärna att du är strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad. Önskvärt är om du har lärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i vård- och omsorgsutbildningen, alternativt är legitimerad sjuksköterska med stort intresse för pedagogik. Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av undervisning inom gymnasieskolan och/eller vuxenutbildningen. Har du erfarenhet av arbete i Alvis, Itslearning och Sharepoint är det ett plus.
Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Tjänstegrad: 100%
Varaktighet: Tillsvidare (vi tillämpar alltid provanställning på 6 månader)
Löneform: Fast månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning (MoA Lärcentrum har kollektivavtal)
Ansökan: Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka ditt CV och personliga brev till Verksamhetschef ida.andersson@moa-larcentrum.se
Intervjuer och urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Ansök senast 2026-06-29Publiceringsdatum2026-06-15Kontaktperson för detta jobb
Ida Andersson, Verksamhetschef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
ida.andersson@moa-larcentrum.se
E-post: ida.andersson@moa-larcentrum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VO lärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsman Och Nydahl Aktiebolag
(org.nr 556561-1406)
Birger Svenssons väg 26 (visa karta
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432 40 VARBERG Arbetsplats
Forsman & Nydahl AB Jobbnummer
9963315