Vi söker en lärare till vår Vård-och omsorgsutbildning i Huddinge!
2025-11-13
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
1997 var året då MoA Lärcentrum startade i Linköping, med visionen att erbjuda en högkvalitativ, varm och hjärtlig utbildning för vuxna. MoA Lärcentrum erbjuder klass- och distansstudier inom bland annat vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, försäljning- och serviceprogrammet och vissa gymnasiala teoretiska kurser. Vi kan med stolthet säga att vi idag är ett av de större utbildningsföretagen inom vård-och omsorgsutbildningar. Vi på MoA Lärcentrum känner stor glädje och stolthet över att årligen utbilda elever och bidra till att fler människor får en anställning efter att ha studerat hos oss. Vårt mål är att alltid vara elevernas första val i öppna jämförelser mellan skolor.
Vi lever efter våra ledord och värderingar Hjärtligt - Inspirerande - Engagerande - med Kvalité. Vi värderar starkt vår teamkänsla och att ha kul och trivas på arbetet!
Uppdraget är på heltid och i arbetsuppgifterna ingår det att planlägga, dokumentera och genomföra undervisning i klassrum, på distans samt att även fjärrundervisning kan komma att bli aktuellt. Främst sker undervisningen i vård- och omsorgsämnena för elever inom vuxenutbildningen men även undervisning i barn- och fritidsämnen kan bli aktuellt. Allt sker i enlighet med gällande regelverk, anvisningar som finns och avtalen med våra huvudmän samt våra interna riktlinjer, rutiner och policys. Administrativa uppgifter som hör till uppdraget så som för- och efterarbete i undervisningen ingår. Uppföljning av APL-platser och APL-besök samt viss anskaffning av APL ingår i tjänsten.
Som lärare i vuxenutbildningen är det din uppgift att leda och undervisa elever och det är därför viktigt att du är engagerad och har pedagogisk fallenhet samt förmåga att motivera och inspirera våra elever. Du brinner för att arbeta nära eleverna i deras lärande och personliga utveckling genom att vara tillgänglig och hjälpa dem i deras studier och har ett inkluderande arbetssätt. Ett projekt- och problemorienterat arbetssätt är ett naturligt sätt för dig att arbeta. Erfarenhet av utbildning för vuxna, mångkulturellt arbete samt digitalt lärande är meriterande. Du ska vara positiv till pedagogiskt arbete i arbetslag, kunna ta egna initiativ och kunna arbeta både självständigt och i team. Då vi är en mindre skolverksamhet är det värdefullt om du har förmåga att se möjligheter, vill vara delaktig i att utveckla vår verksamhet och trivs med att arbeta i en dynamisk och målinriktad miljö där alla strävar åt samma mål och hjälps åt.
Vi ser gärna att du är strukturerad, flexibel och lösningsfokuserad. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och kreativitet.
Du som söker har lärarexamen samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i de ämnen som ingår i vård- och omsorgsprogrammet.
Det är även meriterat om du även är behörig att undervisa i barn och fritid samt i samhällskunskap.
Ytterligare en merit är om du är utbildad språkombudsutbildare.
Är du legitimerad sjuksköterska är det något vi ser positivt på.
Vidare ser vi gärna att du är HLR-instruktör för S-HLR, Vuxen-HLR och Barn-HLR.
Har du erfarenhet av arbete i Alvis, Sharepoint och Itslearning är det ett plus.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av undervisning inom gymnasieskolan och/eller vuxenutbildningen.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Heltid eller enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare (vi tillämpar provanställning 6 månader)
Omfattning: Heltid, 100%
Lön: Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning (MoA Lärcentrum har kollektivavtal)
Ansökan: Du är varmt välkommen att söka tjänsten genom att skicka ditt CV, lärarlegitimation och personliga brev till: daniela.bethgabriel@moa-larcentrum.se
Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med att söka tjänsten. Telefonsamtal undanbedes vänligt men bestämt då möjlighet till frågeställning ges vid en eventuell rekryteringsprocess!
Ansök senast 2025-12-12
Kontaktperson: Daniela Bethgabriel, Rektor
Mail: daniela.bethgabriel@moa-larcentrum.se
Adress: Huddinge Stationsväg 5, 141 35 Huddinge
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
