Vi söker en lärare till Bygg- och Anläggningsprogrammet
Västerviks kommun / Gymnasielärarjobb / Västervik Visa alla gymnasielärarjobb i Västervik
2025-10-09
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
Västerviks gymnasium
Bygg- och Anläggningsprogrammet på Västerviks gymnasium har gott söktryck. Intaget är 16 elever per år och vi är ett arbetslag med tre yrkeslärare.
Vi söker nu dig som vill jobba som lärare till vårt bygg- och anläggningsprogram.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Som lärare på Bygg - och anläggningsprogrammet ansvarar du för dina kurser samt innehar mentorskap med medföljande kontakt med vårdnadshavare. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning och handledning av elever. Du ansvarar för elevernas lärande och utveckling via undervisning och stöd. I din roll som lärare ingår också sedvanliga läraruppgifter såsom programgemensamma aktiviteter, planering, utvärdering och betygsättning.
Du förväntas kunna driva utvecklingsarbete inom ämnet och programlaget. Förutom undervisning i klassrummet och verkstad ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande), som innebär anskaffande av APL-platser samt uppföljning.
Din kompetens
Vi söker lärare i Bygg- och anläggning med bred och gedigen kunskap inom inriktningen husbyggnad. Yrkesbevis är krav. Påbörjad eller avslutad yrkeslärarexamen är meriterande.
Du är en kreativ person som tycker om att arbeta med ungdomar och sätter eleven i centrum. Du har en hög grad av personlig mognad förmåga, tar egna initiativ och vill vara med att utveckla skolan och utbildningen tillsammans med oss andra. Arbetet kräver stor samarbetsförmåga, ett lösningsfokuserat arbetssätt samt ett positivt förhållningssätt.Övrig information
Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 129-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779) Kontakt
Sveriges Lärare vastervik@sverigeslarare.se 010-355 40 96 Jobbnummer
9548755