Vi söker en lärare med inriktning fritidshem till Lekeryds skolområde
2025-10-30
Är du en engagerad lärare som brinner för att det viktigaste och roligaste uppdraget som finns? Välkommen till oss på Lekerydsskolan för att skapa lärglädje!
Ditt nya jobb
Du som fritidslärare på Lekerydsskolan kommer att arbeta på en av våra fyra avdelningar och samverka i tillhörande årskurs.
Du är ansvarig för det pedagogiska arbetet i fritidshemmet tillsammans med övriga fritidslärare, och skapar med klassläraren en god skoldag för varje enskild elev. Skol- och fritids-verksamheten delar lokaler.
Du tillhör fritids arbetslag och arbetar för en gemensam syn av verksamheten på hela skolan. Du säkerställer att fritidshemmet är ett värdefullt komplement till elevernas skolgång och ger eleverna möjlighet att lära på nya kreativa sätt, tillämpa kunskaper i praktiken och att få en meningsfull fritid och rekreation.
Du har avtalad planeringstid för att kunna uppfylla fritidshemmets mål utifrån läroplanens skrivningar. Planeringstiden används både till arbetslaget och för din egen planering.
Välkommen till oss
Lekerydsskolan är en växande F-6-skola och ligger mitt i samhället Lekeryd, men med ett stort upptagningsområde ute på landet mot angränsande kommuner såsom Aneby och Nässjö. vi har i dagsläget cirka 350 härliga elever.
Här finns det kompetenta och positiva kollegor som arbetar i nära samarbete med varandra, såväl inom det egna arbetslaget som med de kollegor som finns runtomkring. Våra ledord har kommit att bli "Samarbete och Samsyn", vilket tydligt beskriver vad vi vill uppnå.
Skolan är belägen nära skog och natur, med gångavstånd till idrottsplats och lekplats. Hos oss är det naturligt att använda utemiljön som en del av fritidshemmets undervisning. https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/lekerydsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du är utbildad lärare med lärarlegitimation för arbete i fritidshemmet. Även du med nära förestående legitimation eller examination är välkommen att söka.
- Du har ett lågaffektivt bemötande och är en tydlig och relationell ledare.
- Du bygger tillitsfulla relationer och utvecklar elevernas sociala förmåga och tilltro till sig själva.
- Du ser det kollegiala samarbetet som en naturlig del i arbetet.
- Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i skola eller fritidshem.
Du har grundläggande IT-kunskaper och goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta tjänsteintyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som lärare inriktning fritidshem.
Enligt kollektivavtal
