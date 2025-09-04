Vi söker en Lantbruksrådgivare inom bank
2025-09-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Motala
, Norrköping
Vill du vara med och skapa trygghet och möjligheter för lantbruksföretagare i Östergötland? Hos oss blir du en del av ett lokalt och kundägt företag där vi sätter lantbrukskunden i fokus och arbetar tillsammans för att erbjuda helhetslösningar inom Bank, Försäkring och Pension.
Som Lantbruksrådgivare Bank får du en central roll i vår satsning på lantbrukssegmentet. Du arbetar nära våra lantbrukskunder och bidrar till deras utveckling och framgång genom att erbjuda kvalificerad rådgivning, anpassade finansieringslösningar och ett helhetsperspektiv på deras verksamhet.
Du samarbetar brett inom bolaget och är en viktig länk mellan kunden och våra olika affärsområden. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och erfarenhet inom lantbruk, där vi tillsammans arbetar för att stärka och utveckla det lokala lantbruket.
Bakgrund och erfarenheter
Vi söker dig med stort affärsintresse som tänker helhet. För att vara aktuell för tjänsten önskar vi att du har kunskap inom bank och lantbruk. Vi önskar också att du har en akademisk utbildning inom ekonomi eller har annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från lantbrukssektorn via rådgivning eller annan relevant roll och god förståelse för lantbrukets villkor, utmaningar och möjligheter
Erfarenhet av rådgivning, inom bank, finans eller försäkring, och kunskap om kreditgivning till företag.
Akademisk utbildning inom ekonomi, lantbruk eller annan relevant inriktning, eller motsvarande erfarenhet.
Samarbeta med interna team för att säkerställa hög kundnöjdhet och leverera effektiva lösningar.
Vem är du?
Du är en relationsskapare med genuint intresse för lantbruk och företagande. Du drivs av att göra affärer, skapa långsiktiga kundrelationer och bidra till kundens utveckling. Du är analytisk, noggrann och trygg i att arbeta självständigt. Samtidigt är du en lagspelare som gärna samarbetar med kollegor för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder.
Du har förmåga att planera och prioritera ditt arbete, tar ansvar för dina uppgifter och levererar med hög kvalitet.
Mer information
Placeringsort är Linköping. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med inledande provanställning om 6 månader. Som slutkandidat i denna process kommer du att genomgå bakgrundskontroller.
Har du frågor? Gällande tjänsten kontakta rekryterande chef Erik Hagström 013-29 07 36, för frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-partner Elin Wigert, 013-29 07 88. Facklig kontaktperson Johan Holm, 0141-29 03 15.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: elin.wigert@lfostgota.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Östgöta
(org.nr 522001-1224)
Platensgatan 11 (visa karta
)
581 04 LINKÖPING Jobbnummer
9492936