Vi söker en lagerarbetare som kan jobba extra i Norrköping!
2025-11-04
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får röra på dig, göra nytta och ha kul på jobbet? Perfekt! Vi söker en pålitlig och energisk person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Norrköping och hjälpa till med plock, pack och ordning bland hyllorna.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet - vi lär dig allt du behöver kunna! Det viktigaste är att du har ett gott humör, gillar att hålla igång och inte är rädd för att ta i när det behövs.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetspass vid behov - du väljer när du kan jobba
Ett härligt team som gillar att hjälpas åt
Ett extrajobb där du faktiskt gör skillnad
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och punktlig
Gillar att jobba fysiskt (och ser det som gratis träning!)
Kan hoppa in vid behov
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi letar efter nästa lagersuperhjälte som är redo att rycka in i Norrköping!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Social attitude AB (org.nr 559172-4397)
