Vi söker en lagerarbetare som kan jobba extra i Gävle
Social attitude AB / Lagerjobb / Gävle Visa alla lagerjobb i Gävle
2025-12-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Gävle
, Västerås
, Eskilstuna
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Gillar du att vara aktiv, hålla ordning och samtidigt ha kul på jobbet? Då har vi extrajobbet för dig! Vi söker en positiv och pålitlig person som vill hoppa in vid behov på vår kunds moderna lager i Gävle. Här hjälper du till med att plocka och packa ordrar, ta emot leveranser och se till att det alltid är snyggt och organiserat bland hyllorna.
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär dig allt du behöver! Det viktigaste är att du har rätt inställning, gillar att röra på dig och kommer till jobbet med ett gott humör.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som enkelt går att kombinera med studier eller annat jobb
Ett trevligt och hjälpsamt team som ser till att dagarna flyter på
Ett aktivt extrajobb där du får röra på dig och bidra till att allt fungerar smidigt
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och pålitlig
Gillar fysiskt arbete och trivs när det är full fart
Talar svenska eller engelska (gärna båda)
Kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och startar så snart vi hittar rätt person!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9646960