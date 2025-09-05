Vi söker en Lagerarbetare med drömmar om innesälj
Skandiatape AB / Lagerjobb / Ljungby Visa alla lagerjobb i Ljungby
2025-09-05
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skandiatape AB i Ljungby
Vill du jobba i ett mindre, personligt bolag där arbetsuppgifterna är varierade?
Hos oss på Skandiatape får du arbeta både med försäljning och lagerhantering - en perfekt roll för dig som gillar att växla mellan dator och fysisk aktivitet under arbetsdagen. För vissa kanske en spretig tjänst men för dig som gillar variation och inte är rädd för att hjälpa till där det behövs vet vi att denna tjänsten kommer vara rolig och utvecklande.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Tjänsten är delad mellan försäljning, support och lager. Dina arbetsuppgifter blir bland annat:
Hantera daglig kundsupport via telefon och mejl
Svara på enklare produktfrågor, priser m.m.
Ta emot, packa och skicka varor
Planera veckans lagerflöde för bästa effektivitet
Arbeta i vårt ERP-system - god datorvana är ett krav
Kommunicera både på svenska och engelska
Föra dialog med våra befintliga kunder
Vi söker dig som
Trivs med varierade arbetsuppgifter
Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt
Har god fysisk förmåga för lagerarbete
Är noggrann, organiserad och självgående
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har erfarenhet av Visma adminstraion eller annat Affärssystem (ERP)Om företaget
Skandiatape är ett mindre, personligt bolag med lång erfarenhet av att sälja tejp och förpackningslösningar till kunder i hela världen. Vi värdesätter korta beslutsvägar, högt i tak och en arbetsmiljö där vi hjälper varandra. Hos oss är det lätt att känna att man gör skillnad - både för företaget och för våra kunder.
Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsplats i ett mindre team
Varierande arbetsdagar med både kundkontakt och praktiskt lagerarbete
Möjlighet att påverka rutiner och arbetssätt
Trevlig arbetsmiljö med kollegor
I din ansökan skulle vi gärna vilja att du svarar på följande frågor:
Vilka erfarenheter har du av försäljning?
Vilka erfarenheter har du av lagerarbete?
Hur skulle du beskriva din arbetsstil - är du t.ex. mest strukturerad, flexibel eller social?
Vad gör du om du har en lugn stund på jobbet - hur brukar du ta initiativ?
Hur tror du att du skulle kunna bidra till vårt team på Skandiatape?
Varmt välkommen med din ansökan till oss på josefin@skandiatape.com
Sista ansökan: 30 september 2025.
Placeringsort: Lagan
Krav: B-körkort och truckkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: josefin@skandiatape.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skandiatape AB
(org.nr 556042-4128) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skandiatape Kontakt
VD/Försäljningschef
Josefin Erlandsson josefin@skandiatape.com Jobbnummer
9495415