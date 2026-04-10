Vi söker en Lagerarbetare/maskinoperatör i varierande roll!
Vill du ha en varierande roll där du både arbetar med lager och produktion, samtidigt som du har en möjligheten at växa in i en ansvarig roll? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker en noggrann och driven lagerarbetare med god samarbetsförmåga, som även kan bistå som maskinoperatör. Hos oss arbetar du i en modern industriverksamhet med leveranser till kunder världen över. Du blir en del av ett mindre team med korta beslutsvägar, där du är en viktig del av flödet från inleverans till leverans ut till kund. I rollen arbetar du med plock och pack, in- och utleveranser samt ser till att lagret är organiserat och fungerar smidigt. Du arbetar även i digitala system, deltar i inventering och säkerställer att rätt produkter levereras med hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som lagerarbetare hos oss har du en viktig roll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för arbetshandsksdelen av vårt lager och stöttar vid behov produktionen som maskinoperatör. På sikt finns möjlighet att utvecklas till lageransvarig.Dina arbetsuppgifter
Hantering och organisering av lager (främst arbetshandskar)
Plock och pack
In- och utleveranser
Lossning av containrar
Avstämning av inleveranser
Registrering och hantering av in- och utleveranser via handdator
Fakturering i samband med utleveranser
Enklare maskinhantering i produktionen
Samarbete med teamet i det dagliga arbetet
Arbetstider
Start 1:a Juni
Heltid (40 timmar/vecka)
Heltid med Fast schema inom spannet kl. 07:00-18:00
Teamet
Du kommer att arbeta nära:
Lagerarbetare (tyger)
Produktionsledare (som initialt även ansvarar för lagret)Kvalifikationer
Mycket god svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i engelska
God datorvana
Meriterande
Vana att arbeta i Office 365 och teams
Erfarenhet av ekonomisystemet Microsoft Business Centrall
Truckkort (plocktruck och/eller skjutstativtruck) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och noggrann
Ansvarstagande
God samarbetsförmåga
Självgående men trivs med att arbeta i team
Flexibel och lösningsorienterad
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: rekrytering@berger.se Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Y.Berger & Co AB
(org.nr 556768-4005), https://berger.se/
Gröenvägen 15 (visa karta
)
438 91 LANDVETTER
