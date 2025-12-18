Vi söker en lagerarbetare i Halmstad för extrajobb
Social attitude AB / Lagerjobb / Halmstad Visa alla lagerjobb i Halmstad
2025-12-18
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Social attitude AB i Halmstad
, Helsingborg
, Lund
, Borås
, Malmö
eller i hela Sverige
Har du svårt att sitta still och gillar när det händer saker? Perfekt - då är det här extrajobbet för dig! Vi söker en positiv och pålitlig person som vill hoppa in vid behov på vår kunds lager i Halmstad och hjälpa till med att plocka, packa och hålla ordning bland hyllorna.
Erfarenhet? Inte nödvändigt! Det viktigaste är att du har energi, gillar att ta eget ansvar och inte backar när det behövs lite muskler.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - passa in jobbet när det funkar för dig
Ett skönt gäng som gillar teamwork och bra stämning
Ett aktivt extrajobb som räknas som både jobb och träning
Vi söker dig som:
Är pålitlig, punktlig och trivs med att hålla igång
Gillar fysiskt arbete och tar egna initiativ
Pratar Svenska eller Engelska
Kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och drar igång så snart vi hittar rätt person!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9651924