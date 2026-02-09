Vi söker en lagerarbetare för extrajobb i Uppsala
Astani Wear AB / Lagerjobb / Uppsala
2026-02-09
Vi söker en lagerarbetare för extrajobb i Uppsala. Det här är ett uppdrag för dig som vill komma in snabbt, bidra direkt och trivs med ett högt tempo och tydliga arbetsuppgifter.
Om rollen
Plock och pack av varor
Mottagning och hantering av leveranser
Säkerställa ordning och struktur på lagret
Följa rutiner för kvalitet och säkerhet
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och arbetsvillig
Trivs med fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt och i team
Kommunicerar på svenska eller engelska
Tidigare lagererfarenhet är meriterande men inget krav
Om uppdraget
Plats: Uppsala
Omfattning: Extrajobb vid behov
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Astani Wear AB (org.nr 559221-0750)
Agil Rekrytering Jobbnummer
9729903