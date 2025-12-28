Vi söker en lagerarbetare för extrajobb i Borås!
2025-12-28
Letar du efter ett extrajobb där du slipper sitta still, får jobba i ett härligt tempo och hänga med ett gäng som faktiskt gillar sitt jobb? Då har du hittat rätt!
Vi söker en positiv och pålitlig person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Borås och hjälpa till med att plocka, packa och hålla ordning bland hyllorna - helt enkelt se till att allt rullar på som det ska.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider - perfekt att kombinera med plugg eller annat jobb
Ett härligt team som gillar att skratta mellan varven
Ett aktivt extrajobb där du både får röra på dig och göra nytta
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och gillar när det händer saker
Trivs med fysiskt arbete (och ser det som ett extra träningspass!)
Kan börja snart
Pratar svenska eller engelska
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och startar så snart vi hittar nästa lagersuperhjälte!
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
