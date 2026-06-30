Vi söker en Lager- och Logistikansvarig till Robur Safe!
Nr. 2 personalpartner AB / Lagerjobb / Falkenberg Visa alla lagerjobb i Falkenberg
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med erfarenhet av lager och logistik? Vill du ha en nyckelroll där du ansvarar för den dagliga logistiken och bidrar till ett effektivt lagerflöde? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Som lager- och logistikansvarig på Robur Safe har du en central roll i verksamheten och ansvarar för att våra logistikflöden fungerar smidigt och effektivt. Du arbetar både administrativt och operativt och blir en viktig kontaktperson för lagerverksamheten.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Boka transporter inom Sverige och internationellt.
• Hantera tullrelaterade frågor och säkerställa att gällande tullregler följs.
• Ansvara för kontakten med transportbolag samt ge support i vårt TA-system.
• Vara ansvarig och kontaktperson för lagerverksamheten.
• Delta i det dagliga lagerarbetet, vilket innefattar packning, lastning och lossning av gods.
På lageravdelningen arbetar idag två personer som tillsammans hanterar transportbokningar för utgående gods. Arbetet omfattar bokningar i TA-systemet, hämtning, packning och lastning av gods. Vi har dagliga in- och utleveranser, vilket innebär ett varierat och högt tempo.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av transportbokningar och lagerarbete samt en god förståelse för transport- och logistikflöden. Du är van att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en lagspelare. Vidare ser vi att du har erfarenhet av tullhantering, goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift samt truckkort A och B.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad. Du trivs med att ta ansvar, har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad. Du trivs i en vardag där tempot varierar och kan planera ditt arbete på ett strukturerat sätt och du har ett naturligt driv att skapa ordning och goda logistikflöden.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Tjänsten är en rekrytering till kund, vilket innebär direkt anställning hos Robur Safe i Slöinge. Ansökningarna sker via vår hemsida firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr. 2 personalpartner AB
(org.nr 556737-8368), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Härdgatan 7 (visa karta
)
432 32 VARBERG Arbetsplats
First personalpartner Kontakt
Nicklas Karlsson nicklas@firstpersonal.se Jobbnummer
9984708